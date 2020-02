Hà Nội chưa rõ thời điểm cho học sinh đi học trở lại

Quảng cáo

Chiều 17/2, Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội họp. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện huyện Đan Phượng cho biết, trên địa bàn phát hiện 12 trường hợp đến Vĩnh Phúc, có dự một đám tang. Huyện cũng đã yêu cầu các xã thực hiện cách ly, đến tận gia đình áp dụng các biện pháp, người dân cũng rất đồng tình, ủng hộ.



Đại diện UBND huyện Gia Lâm cho biết, cũng cách ly một trường hợp từ vùng dịch ở Vĩnh Phúc về. Đáng chú ý, theo vị này, có 7 công an dù không đi vào xã Sơn Lôi, nhưng công an thành phố, công an huyện rất nghiêm túc, cũng yêu cầu cách ly, theo dõi.

Đại diện UBND huyện Quốc Oai cũng cho biết, hiện huyện tiếp tục theo dõi, cách ly 10 người, trong đó có 1 trường hợp đến từ Trung Quốc, 9 người ở Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). “Cả 10 trường hợp này đều do người dân phát hiện. Một số trường hợp phản ứng khi bị cách ly, nhưng nhân dân cũng tham gia tuyên truyền, giám sát họ”, đại diện huyện Quốc Oai báo cáo.

Trong khi đó, đại diện quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, hiện cách ly một số người Trung Quốc, một số người đến từ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Quận cũng thực hiện rà soát các đối tượng thuê trọ, học sinh, sinh viên đến từ Vĩnh Phúc.

Chưa rõ thời gian đi học trở lại

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, ông vừa cùng Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 với Thường trực Thành ủy. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của thành phố.

“Bí thư Thành ủy có kết luận, chỉ đạo, đánh giá cao sự vào cuộc của các quận, huyện, các đồng chí Bí thư các quận, huyện, lãnh đạo các sở, ngành”, ông Chung thông tin.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, không thể chủ quan trước dịch Covid-19 vì địa bàn Thủ đô có nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Ông Chung cho rằng, nên tìm từ 2 – 4 bác sĩ có năng lực, kinh nghiệm lên Vĩnh Phúc học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu từ nguyên nhân gây ra dịch bệnh, cách phát hiện, cách cách ly…

Ông Chung cho rằng, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp, trong đó quan trọng nhất là tuyên truyền, vận động để người dân đi qua vùng dịch, đi về từ vùng dịch, hoặc thấy dấu hiệu bất thường phải tự giác thông báo với cơ quan y tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu thực hiện tốt biện pháp cách ly, chủ yếu tuyên truyền, vận động thực hiện, hạn chế phải cưỡng chế của chính quyền.

Ông Chung yêu cầu, Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT phải tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm bắt được dấu hiệu dịch bệnh, các biện pháp tiêu độc khử trùng. Khi quyết định đi học trở lại thì giáo viên phải biết các triệu chứng bệnh này, ứng xử phù hợp khi phát hiện.

Cùng với đó, cần lắp máy đo thân nhiệt tự động trong các lớp học. Tiến hành ngày đo 2 lần, trước khi vào lớp và sau khi tan học.

Ông Chung yêu cầu cuối tuần này tiếp tục phun tiêu độc, khử trùng lần thứ 4 tất cả các trường học trên địa bàn thành phố. Việc quyết định đi học trở lại hay không phụ thuộc vào tình hình thời tiết và đánh giá độ an toàn của thành phố.

