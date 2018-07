Hà Nội có nắng sớm, chiều tối mưa dông rải rác

Chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ vì thế hôm nay, các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm mưa. Dự báo, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ có nắng sớm, các tỉnh từ Thanh Hóa – Huế cũng có nắng về trưa và chiều. Nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ và Trung Bộ tăng lên 33-34 độ C, có nơi cao hơn.

Ở phần phía Nam, gió mùa Tây Nam đang có xu hướng giảm bớt về cường độ vì thế mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm dần. Thời gian mưa chủ yếu về chiều tối và đêm với cường độ đạt cấp có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong khi đó, ban ngày mưa giảm, trời có nắng với nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên 28-31 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ là 32-34 độ C.

LINH ANH