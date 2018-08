Hà Nội: Dự kiến mưa lớn, lại lo đê tả Bùi xung yếu

TPO - Dự kiến do hoàn lưu cơn bão số 4, khu vực Hà Nội có mưa rất to. Điều này khiến nhiều người lo ngại an toàn đê sông Bùi, khi khu vực này vừa ngập nặng sau trận mưa lớn giữa tháng 7.