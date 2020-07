Hà Nội: Giông lốc, một thuyền thăm chùa Hương bị lật trên suối Yến

Quảng cáo

Chiều 26/7, trên mạng xã hội lan truyền thông tin thuyền đi tham quan chùa Hương bị lật. Lãnh đạo Ban quản lý di tích chùa Hương cho biết, do gió to, một chiếc tuyền chở khách tham quan bị lật ở suối Yến, khách được cứu hộ đưa vào bờ an toàn, không có thương vong.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 26/7, ông Lê Văn Trang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức cũng xác nhận có vụ việc xảy ra, nhưng may mắn không có thiệt hại.

“Cách đây khoảng một tiếng (khoảng 16h30 - PV) thì có giông lốc, có thuyền đi từ trong chùa Hương ra, đến núi Đổi chèo thì bị lật. Trên thuyền có 4 người, nhưng được cứu hộ, đưa vào bờ an toàn”, ông Trang nói.

Trường Phong