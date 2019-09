Hà Nội: Lập phương án thoát nạn tới từng hộ dân nếu xảy ra cháy

Quảng cáo

Sáng 3/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố tháng 8/2019.



Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 8 tháng đầu năm 2019 đạt 170.623 tỷ đồng, bằng 64,9% dự toán, tăng 13,3% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 8 ước đạt 1.788 triệu USD, tăng 3,3% so tháng trước và tăng 36,8% so với cùng kỳ...

Thành phố đã và đang tiếp tục trồng mới cây xanh; làm sạch ao hồ bằng công nghệ tiên tiến; vận hành có hiệu quả 10 trạm quan trắc tự động không khí và 1 xe quan trắc không khí lưu động, 6 trạm quan trắc nước mặt tự động để người dân theo dõi chất lượng không khí hàng ngày của Thủ đô...

Thành phố cũng tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình giao thông trong danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020; Tiếp tục xây dựng danh mục xén mở rộng mặt đường trên địa bàn 12 quận nội thành; phương án đầu tư các cầu đi bộ trên địa bàn Thành phố; đề xuất xây dựng cầu đi bộ trên đường Láng và cầu cho xe đạp kết hợp cho người đi bộ qua sông Tô Lịch...

Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung vào các chỉ số còn thấp, trọng tâm là trong các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư...

Cùng với đó, hoàn thành rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống trường học; tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới ở các cấp, ngành học; Thực hiện tốt công tác chuẩn bị thi, tuyển viên chức trên địa bàn.

UBND thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; lập phương án thoát nạn khi xảy ra cháy tới từng hộ dân; thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong các đám cháy...

