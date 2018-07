Hà Nội lập phương án xả nguồn nước giữ đê Bùi

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, mực nước sông Bùi (huyện Chương Mỹ) đã ổn định, nước xuống nhưng rất chậm.

Sáng nay (31/7), UBND Thành phố Hà Nội họp phiên giao ban công tác tháng 7 năm 2018. Báo cáo về tình hình phòng chống lũ tại địa bàn huyện Chương Mỹ. Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ cho biết đến thời điểm này, mực nước sông Bùi đã ổn định, đến sáng nay mực nước là 7,42m, xuống được 10 cm nước, tuy nhiên nước xuống rất chậm.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT thông tin: Từ ngày 17/7-21/7 trên địa bàn thành phố có lượng mưa sấp xỉ 300mm/h, mưa trong điều kiện bất lợi do lúa vừa cấy xong, do lượng mưa lớn nên ở Lương Sơn, Kim Bôi nên nước sông Bùi, sông Tích lên nhanh, tràn toàn bộ hệ thống đê Bùi, một phần đê Tả Tích, đê bao sông Tích cũng bị tràn. Vào cuối tháng 7 tiếp tục có đợt mưa lớn, mực nước sông Bùi, sông Tích tiếp tục dâng cao, mực nước cao hơn năm 2008, cao nhất hôm qua tại sông Bùi là 7,52m, cao hơn báo động số 3 là 1 m; mực nước tràn qua đê Tả Bùi, Tả Tích.

Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ. Ảnh: Công Thọ.

Ông Mỹ cho biết sẽ phối hợp để khảo sát toàn bộ đê Hữu Bùi, Hữu Tích, đê bao, các xã của Quốc Oai, Thạch Thất nếu nước tiếp tục lên cao cần thiết có thể báo cáo UBND Thành phố phương án xả nguồn nước để giữ được đê Tả Tích, Tả Bùi. Phối hợp bảo đảm cứu trợ cho đời sống người dân.

Trong tháng 8 là tháng trọng tâm mùa mưa bão, Ban Chỉ huy tiếp tục trọng tâm ứng phó mưa lớn hoặc có bão xảy ra. Đối với hệ thống sông Hồng, sông Đà qua đợt xả lũ vừa qua mực nước lên 8,54 m, thấp hơn báo động số 1 là 0,3 m; mức nước này chưa ảnh hưởng sản xuất và người dân các xã ven sông, tuy nhiên mực nước sông Bùi, sông Tích nước lên nhanh do lũ rừng.

Sau khi nước rút, Giám đốc sở NN&PTNT cho biết sẽ cho xử lý sự cố tràn đê bởi khi lũ tràn qua mái đê sạt lở bảo đảm an toàn cho đê; xử lý công trình khẩn cấp trên tuyến đê sông Hồng; tập trung đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả; hướng dẫn các huyện đánh giá thiệt hại do các đợt mưa gây ra; tập trung khắc phục sản xuất, hướng dẫn khắc phục lúa cấy bị mất do ngập, giải pháp chăm sóc cây; xử lý môi trường các khu vực bị ngập.

Với các xã bị ngập, Ban chỉ huy, Sở NN&PTNT, các huyện đã thực hiện công tác cứu trợ, tập hợp nhu càu thiết yếu để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân, bảo đảm đời sống người dân.

Về công tác phòng chống dịch bệnh trong khu vực bị ngập lụt, Giám đốc sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, nước rút đến đâu triển khai phòng chống dịch và vệ sinh môi trường đến đó. Sở Y tế đã cử đoàn công tác cùng với Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ, Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện Da liễu, bệnh viện Mắt Hà Đông để tổ chức kiểm tra sẵn sàng ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh trong mùa lũ.

Hiểu Minh