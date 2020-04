Hà Nội lập tổ tuần tra liên ngành dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Quảng cáo

Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu: Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Tổng Công ty vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn phòng, chống dịch, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe, bến tàu... đổi mới phương thức bán vé, áp dụng bán vé qua mạng internet, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ, buôn bán vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép; đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho hành khách.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm về hành chính, kinh tế đối với các trường hợp lái xe không tuân thủ, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, trật tự, an toàn giao thông (ATGT); chỉ đạo các đơn vị quản lý bến xe tăng cường phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách công cộng trong việc quản lý phương tiện, xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi xuất bến; giải tỏa các bến hoạt động trái phép.

Đặc biệt, Sở GTVT, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24/24 giờ kịp thời kiểm tra, xử lý theo các nội dung trên. Xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang ATGT để bảo đảm ATGT tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự, ATGT đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông.

“Xây dựng phương án tổ chức giao thông, đảm bảo ATGT hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, kịp thời giải tỏa ùn tắc đối với các tuyến đường có lưu lượng phương tiện giao thông lớn trong các thời gian cao điểm, không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút”, Văn bản của UBND thành phố Hà Nội yêu cầu.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xử lý vi phạm rượu bia theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường bảo đảm trật tự, ATGT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; Chủ trì cùng các đơn vị liên quan của Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư, các đơn vị chức năng của các tỉnh lân cận lập phương án đảm bảo việc vận hành, lưu thông qua các trạm thu phí đường bộ (dự án BOT)…

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, duy tu, duy trì cầu và đường, cầu đi bộ, sửa chữa kịp thời các hư hỏng, vá ổ gà để đảm bảo đường, cầu thường xuyên êm thuận; bổ sung, sửa chữa kịp thời các biển báo, rào chắn, sửa chữa đèn tín hiệu, nắp hố ga, nhất là trên các tuyến phố chính có lưu lượng phương tiện giao thông cao,... không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng giao thông kém chất lượng; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường công tác tổ chức giao thông, bảo đảm giao thông, có người hướng dẫn, không gây ùn tắc giao thông do thi công các công trình.

Anh Trọng