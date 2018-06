Hà Nội: Một trường hợp kê khai tài sản không trung thực

Theo báo cáo, trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Kinh tế xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố.

UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện chủ trương tiết kiệm trong công tác xây dựng và phân bổ dự toán, số tiết kiệm, tiết giảm chi thường xuyên năm 2018 ngay từ khâu xây dựng, giao dự toán của thành phố Hà Nội 3.519,044 tỷ đồng, trong đó tiết giảm 2.643 tỷ đồng so với dự toán T.Ư giao; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương số tiền 876,044 tỷ đồng.

Qua công tác thẩm tra, phê duyệt, phân bổ dự toán chi thường xuyên đã tiết kiệm cho ngân sách thành phố số tiền 1.820,289 tỷ đồng.

Trong quản lý, sử dụng trụ sở, đất đai, tài sản nhà nước, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; triển khai việc quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm; đúng tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành; đúng mục đích sử dụng được nhà nước giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, cho thuê phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hà Nội cũng thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 792 công chức, viên chức.

Việc thực hiện quy định về minh bạch tài sản thu nhập, Hà Nội có tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập là 34.340 người. Đã kê khai 34.234 người, còn 16 người chưa kê khai. Số bản kê khai đã công khai 25.253 bản, trong đó theo hình thức niêm yết 17.817 bản, theo hình thức công bố tại cuộc họp 17.436 bản. Số người có kết luận không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập là 1 người.

Công an thành phố báo cáo đã thụ lý điều tra 31 vụ, 82 bị can, trong đó kỳ trước chuyển sang 23 vụ, 68 bị can. Khởi tố mới trong kỳ có 8 vụ, 14 bị can. Đã có kết luận điều tra, chuyển viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 13 vụ, 38 bị can. Đang điều tra 17 vụ, 44 bị can. Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, tổng số thụ lý 17 vụ, 58 bị can. Đã giải quyết 11 vụ, 43 bị can. Truy tố chuyển tòa 11 vụ, 43 bị can. Đang giải quyết 6 vụ, 15 bị can. Tòa án nhân dân thành phố cho biết, tổng số thụ lý 27 vụ, 118 bị cáo. Đã xét xử 15 vụ, 65 bị cáo, đang thụ lý 12 vụ, 53 bị cáo.

Theo đánh giá, tình hình tham nhũng trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính... vẫn còn dư luận về tình trạng tham nhũng vặt, hối lộ...

Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi; một số đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN; các cơ quan PCTN tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng trong việc đề ra các giải pháp phòng ngừa, chống tham nhũng; chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Trường Phong