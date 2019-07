Hà Nội mưa sầm sập, cảnh báo những điểm đen ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa và đầu giờ chiều nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong cơn mưa ở một số nơi như: Đống Đa là 70mm, Tây Hồ là 60mm, Ba Đình là 51mm...

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5 m như như: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Khuyến, Thái Hà (quận Đống Đa); Cao Bá Quát, Đội Cấn (quận Ba Đình); Chu Văn An, Thụy Khuê (quận Tây Hồ); Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn (quận Hoàn Kiếm); Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng), Đường Nguyễn Chính, Đường Thanh Đàm (quận Hoàng Mai). Đây cũng là những "điểm đen" ngập úng nếu trời tiếp tục mưa to vào cuối giờ chiều và tối nay.



Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trên khu vực tỉnh Sơn La, Hòa Bình đang có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 12h đến 15h/25/7) tại Km46 (huyện Vân Hồ, Sơn La) là 53mm; tại Hồ Trọng (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) là 60mm; tại Lạc Lương (huyện Yên Thủy, Hòa Bình) là 40.2mm; tại thủy điện Suối Nhạp (huyện Đà Bắc, Hòa Bình) là 26.8mm…

Cảnh báo trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Sơn La, Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện Vân Hồ (Sơn La) và huyện Tân Lạc, huyện Đà Bắc (Hòa Bình). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại huyện Mộc Châu, Phù Yên (Sơn La) và huyện Mai Châu (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hiện nay (25/7), do ảnh hưởng của hội tụ từ mực 1500m đến 5000m nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương dự báo, do ảnh hưởng của hội tụ từ mực 1500m đến 5000m, nên trong đêm nay và sáng sớm ngày mai (26/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa từ 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.