Hà Nội mưa sầm sập, đường phố lại ngập tứ bề

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (30/7), rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong đêm nay (30/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.