Hà Nội nắng nóng 38 độ C

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ nay kéo dài cho đến ngày 23/6, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Cảnh báo: Trong 2-3 ngày tới, ở Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Linh Anh