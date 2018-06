Hà Nội nắng nóng gay gắt 39 độ C

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, trong ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng từ sớm, nền nhiệt ngày tăng cao, mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực trung du và vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội phổ biến trong khoảng 37-39 độ C, trời nắng nóng gay gắt, còn ở khu vực vùng núi phía Bắc nhiệt độ cao nhất trong ngày là 36-37 độ C.

Với các tỉnh miền Trung cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thấp nóng và gió phơn, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận xảy ra nắng nóng trên diện rộng, vùng nóng gay gắt nhất tập trung ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao nhất trong ngày là 37-39 độ C, vùng núi phía Tây còn có những nơi nhiệt độ cao xấp xỉ 40 độ C, độ ẩm trong không khí thấp dưới 65%, trời khô và nóng; các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận cũng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao 35-36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay trời nắng, về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên từ 30-33 độ C, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ từ 32-34 độ C.

LINH ANH