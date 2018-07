Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

Thời tiết Bắc Bộ đang chịu sự chi phối chủ yếu của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn áp thấp nhiệt đới. Ban ngày trời duy trì trạng thái nhiều mây, mưa xuất hiện gián đoạn, nhiệt độ cao nhất cho khu vực trong ngày hôm nay phổ biến từ 29 – 32 độ C. Đến đêm, với sự lấn dần về phía tây của áp cao cận nhiệt đới cùng dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần lên thì mưa dông còn xuất hiện diện rộng cho khu vực, riêng khu vực trung du, miền núi như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hòa Bình có mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Nền nhiệt đêm nay còn mát mẻ trong ngưỡng 22 – 25 độ C ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhỉnh hơn, từ 23 – 26 độ C. Từ ngày 27/7, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Trong khi đó, khu vực ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận nằm ở rìa xa phía nam của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng áp thấp trên thì thời tiết trong trạng thái tốt hơn. Ban ngày trời có nắng nhưng cường độ không mạnh nên nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ phổ biến từ 32 – 35 độ C cho toàn khu vực. Mưa rào và dông xảy ra ở diện vài nơi do cường độ gió tây nam qua khu vực không quá mạnh, riêng khu vực Thanh Hóa – Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực dao động từ 25 – 28 độ C.

Hội tụ gió tây nam cường độ mạnh vẫn xảy ra chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên nên ở đây vào khoảng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, mưa lượng khá tập trung chủ yếu ở phía bắc khu vực còn ở Nam Bộ, mưa tạm thời giảm xuống diện rải rác với lượng không quá lớn. Ban ngày, nắng xuất hiện nhiều hơn ở Nam Bộ nên nền nhiệt ở đây nhỉnh hơn, dao động từ 30 – 33 độ C, còn ở Tây Nguyên sẽ phổ biến từ 27 – 30 độ C. Nền nhiệt thấp nhấp đêm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 21 – 24 độ C ở Tây Nguyên và Nam Bộ là từ 24 – 27 độ C.

LINH ANH