Hà Nội phản bác tin đồn thất thiệt liên quan đến dịch Covid-19

Theo thống kê, từ ngày 1/2 đến 17/3, các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện, thị xã thuộc Công an thành phố Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 53 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên cập nhật thông tin liên quan đến dịch Covid-19 qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử chính thống của ngành Y tế, không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên mạng xã hội. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tại các cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhiều lần khẳng định, phải xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Với các trường hợp nghiêm trọng, cần lập hồ sơ, truy tố theo đúng quy định của pháp luật