Hà Nội: Rà soát toàn bộ trụ cổng trường đảm bảo an toàn cho học sinh

TPO - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành kiểm tra nhanh trụ cổng hiện có theo kích thước sơ bộ quy định; kiểm tra bằng trực quan để xác định các dấu hiệu mất an toàn như nghiêng, lún, nứt, vỡ… đảm bảo an toàn kết cấu công trình và an toàn cho học sinh trong quá trình học tập.