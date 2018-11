Hà Nội: Sau đua F1, sẽ có trường đua ngựa 500 triệu USD

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 5373 gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về dự thảo báo cáo điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.Trước đó, tại Công văn số 1941/VPCP-QHQT ngày 1/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội bổ sung Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 - (gọi tắt là QH2011).Theo UBND thành phố Hà Nội, việc điều chỉnh QH2011, trong đó trọng tâm là bổ sung dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố thêm nguồn lực đầu tư, tạo ra những sản phẩm du lịch mới chất lượng hơn, thúc đẩy mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.Dự kiến dự án có vốn đầu tư khoảng trên 500 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 1% tổng đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố và ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn.Việc bổ sung Dự án tổ hợp vui chơi giải trí đa năng – trường đua ngựa vào quy hoạch có tác động đến nguồn ngân sách của thành phố nhưng không lớn, do thành phố chỉ chi ngân sách cho việc tổ chức giải phóng mặt bằng, tổ chức quản lý dự án, trong khi đó mặt bằng khu vực dự kiến hình thành dự án chủ yếu là đất ruộng nông nghiệp.Theo tính toán của UBND thành phố, quá trình hình thành và vận hành dự án sẽ tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động trực tiếp. Ngoài ra, hoạt động phụ trợ (khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và công viên phục vụ cho văn hóa giải trí) dự tính thu hút khoảng 20-25 nghìn lao động.Dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn, thuế doanh nghiệp thu được dự kiến trung bình đạt khoảng 10 triệu USD/năm và khoảng 40-50 triệu USD/năm khi đi vào vận hành toàn bộ. Ngoài ra, tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do hoạt động đua ngựa khi Dự án đi vào hoạt động khoảng 100-200 triệu USD/năm.Từ năm 1999, dự án trường đua ngựa tại Hà Nội được cấp phép lần đầu, dự kiến được xây dựng trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) và xã Thanh Liệt (huyện Thanh Trì) với tổng diện tích 439.731m2. Tuy nhiên, đến năm 2005, phía đối tác nước ngoài đã bỏ cuộc do chưa được cấp phép cá cược đua ngựa.Năm 2007, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và Công ty Global Consultant Network Co.Ltd đã có văn bản đề xuất xin UBND thành phố Hà Nội được nghiên cứu triển khai dự án.Ghi nhận sự quyết tâm theo đuổi dự án của doanh nghiệp, thành phố kiến nghị và được Chính phủ đồng ý cho bổ sung dự án tổ hợp (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa) vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Hà Nội đến 2020.

Hiểu Minh