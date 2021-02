Hà Nội sẽ 'quay mặt' ra sông Hồng, kiến tạo trục không gian xanh

Quảng cáo

Như đã thông tin, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa nghe Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội báo cáo đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử gồm 6 đồ án quy hoạch có ký hiệu là H1-1 (A, B, C), H1-2, H1-3 và H1-4, tỷ lệ 1/2.000; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trao đổi với phóng viên báo chí quanh vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh: PV

Ông có thể trao đổi về các đồ án quy hoạch phân khu nội đô lịch sử vừa được báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội? Lộ trình thực hiện sẽ ra sao, thưa ông?

UBND thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố sau một thời gian chỉ đạo các cơ quan của thành phố nghiên cứu, tổ chức, lập hệ thống các quy hoạch phân khu, ngày 25/2 đã báo cáo Thường trực Thành ủy, thông qua nội dung 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị nội đô lịch sử triển khai trên các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Ký hiệu các quy hoạch phân khu này là quy hoạch phân khu H1-1 (A,B,C) thuộc quận Hoàn Kiếm, H1-2 thuộc quận Ba Đình, H1-3 thuộc quận Đống Đa, H1-4 thuộc quận Hai Bà Trưng.

Tổng thể 6 quy hoạch phân khu nội đô lịch sử quy mô trên 3.000ha, số dân quy hoạch dự kiến gần 700 nghìn người trên tổng thể nội đô lịch sử khoảng 1,2 triệu dân, mà theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1259, khu vực này sẽ cân đối hệ thống các quy hoạch triển khai, đạt quy mô dân số khoảng 800.000 dân. Có thể nói 6 quy hoạch phân khu nội đô lịch sử là cực kỳ quan trọng.

Đây là 6 quy hoạch phân khu thuộc 8 quy hoạch phân khu còn lại của tổng số 38 quy hoạch phân khu triển khai trong đô thị trung tâm của thành phố Hà Nội. Đối với 38 quy hoạch phân khu trong đô thị, 3 quy hoạch phân khu đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ ngành và thành phố Hà Nội phê duyệt. Còn lại 35 quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó khi triển khai đã phê duyệt được 27 quy hoạch phân khu. Còn lại 8 quy hoạch phân khu thì 6 quy hoạch phân khu nội đô lịch sử là quan trọng bậc nhất. Còn lại có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống.

Như vậy sau gần 10 năm chờ đợi, mong mỏi, tập trung trí lực, chúng ta đã triển khai một khu vực quy hoạch có chức năng vị thế vô cùng quan trọng trong nội đô lịch sử. Tất nhiên đây là sự kế thừa cả một quá trình triển khai quy hoạch theo các thời kỳ xây dựng và phát triển đô thị mà đây là khu vực trung tâm.

Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo, Thường trực Thành ủy cũng cơ bản thống nhất nội dung thông qua. Trên cơ sở này, theo quy trình, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 6 quy hoạch phân khu này đã đủ điều kiện pháp lý, nhận được sự ủng hộ của các bộ, ngành, như Bộ Xây dựng, Bộ VHTT&DL, dự kiến tháng 3/2021 sẽ phê duyệt.

Còn Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống đến nay như thế nào, thưa ông?

Với 2 quy hoạch phân khu này, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố cũng đã cơ bản hoàn thành các nội dung chủ yếu. Đây là 2 quy hoạch có tầm quan trọng rất lớn. Theo quy hoạch chung của Thủ đô, sông Hồng là một khu vực phát triển đô thị, là một hành lang xanh, mang tính chất không gian trung tâm của đô thị trung tâm, kết nối phía Bắc sông Hồng và phía Nam sông Hồng, tạo ra những đặc thù, thành không gian riêng có, và đây cũng là nội dung cơ bản của quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội. Ngày 25/2, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã báo cáo Thường trực Thành ủy cho ý kiến, góp ý về các nội dung nghiên cứu về 2 quy hoạch này, và Thường trực Thành ủy cơ bản đồng thuận định hướng, giải pháp về tổ chức không gian chức năng và hạ tầng của khu vực đặc biệt này.

Trước đây quy hoạch sông Hồng là một kỳ vọng lớn, tuy nhiên vướng phải nhiều vấn đề. Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phải thực hiện trong khu vực quy mô khoảng 40km, quỹ đất khoảng 11.000 ha, số lượng dân tương tương theo quy hoạch khoảng 170.000 người. Đây là một khu vực phức tạp, có nhiều tồn tại do lịch sử để lại về quản lý đất đai xây dựng, vấn đề an sinh. Đặc biệt, mục tiêu số 1 của đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống phải đạt được, chính là giải quyết tốt mục tiêu phòng chống lũ và đê điều. Khó khăn trước đây cũng chính từ nội dung cơ bản này. Chúng ta phải đảm bảo một không gian thoát lũ tốt đối với đê cấp đặc biệt tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng. Các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan tới khu vực này, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ trong đó có sông Hồng, tại quyết định số 257 năm 2016, quy định chặt chẽ các khu vực an toàn phòng chống lũ.

Trải qua một quá trình triển khai, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo tốt các nội dung, đồng bộ hóa, triển khai quy hoạch chung thủ đô và quy hoạch phòng chống lũ, đồng thời khai thác một vùng phát triển đô thị để kiến tạo không gian trung tâm. Trước đây chúng ta hay nói là chúng ta quay lưng với sông Hồng, thì ngày nay sẽ quay mặt ra sông Hồng để kiến tạo không gian giá trị của một trục không gian, hành lang xanh quan trọng.

Đồ án này Thường trực Thành ủy cũng đồng thuận để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng quy trình với quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, chúng tôi sẽ xin ý kiến hoàn chỉnh đồ án, trên cơ sở đó Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, UBND thành phố sẽ báo cáo thông qua với Bộ NN&PTNT xử lý các vấn đề phù hợp khi triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống về quy hoạch phòng chống lũ, đồng thời cũng báo cáo Bộ Xây dựng theo quy trình để sớm nhất có thể phê duyệt.

Theo dự kiến, tháng 3/2021 sẽ cố gắng phê duyệt 6 quy hoạch phân khu nội đô lịch sử. Tháng 6/2021 sẽ phê duyệt cơ bản xong quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống để kết thúc 8 phân khu đô thị còn lại. Bao nhiêu khó khăn gian khổ kéo dài chục năm, làm ách tắc các điều kiện đầu tư sẽ được gỡ bỏ để kiện toàn không gian chức năng đô thị, kể cả khu vực trung tâm cũng như khu vực đô thị mới, đồng bộ để triển khai hoàn chỉnh quy hoạch chung phát triển thủ đô Hà Nội.

Trên nền tảng này, các quy hoạch phân khu nội đô lịch sử và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống cũng được nghiên cứu, điều chỉnh những nội dung tại thời điểm phù hợp để triển khai đồng bộ, hoàn chỉnh quy hoạch Thủ đô. Thời gian tới, chúng tôi sẽ rà soát, tích hợp trong quy hoạch lớn hơn kèm theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch Thủ đô trong thời kỳ mới, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàng Phong (ghi)