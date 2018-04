Hà Nội sẽ sớm nhất thể hoá chức danh

Tại hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sáng nay, Bí thư huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ cho rằng, chủ trương bố trí lực lượng công an chính quy về các xã là đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là tình hình an ninh nông thôn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Ông Thọ đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ điều động, tuy nhiên cũng cần sớm có cơ chế, giải pháp bố trí những người là trưởng, phó công an xã khi đưa công an chính quy về.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông tin, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo. Thành phố sẽ giao Công an thành phố và Sở Nội vụ phối hợp xây dựng đề án theo lộ trình thực hiện dần.

Trước mắt, sẽ bố trí thí điểm trưởng công an xã là công an chính quy tại một số địa bàn xã trọng điểm, an ninh trật tự phức tạp. Giám đốc Công an thành phố sẽ thống nhất với Chủ tịch UBND các huyện, trên cơ sở đó Chủ tịch UBND các huyện sẽ ra quyết định điều động.

“Chúng ta không thay tất cả mà chỉ bố trí cấp trưởng hoặc một số đơn vị có thể bố trí thêm cấp phó theo lộ trình và chỉ những xã còn thiếu hoặc khi trưởng công an xã về hưu thì mới bố trí thay chứ chưa điều chuyển ồ ạt”, ông Chung nói.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, một trong những nội dung nổi bật của năm 2018 là sắp xếp tổ chức bộ máy theo nghị quyết TƯ 6 bằng đề án nhất thể hóa các chức danh. Theo ông Bảo, trong tháng 6 sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đề án về tiêu chí, tiêu chuẩn và chức năng, nhiệm vụ của các vị trí nhất thể hoá.

Đã có một số đơn vị triển khai mô hình trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch mặt trận, trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong, ngày mai, Ban sẽ triệu tập cuộc họp với 30 quận huyện để lấy ý kiến về chủ trương trên.

Hoàng Phong