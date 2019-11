Hà Nội thiếu khoảng 3.500 tấn thịt lợn dịp Tết

TPO - Do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn Châu Phi nên số lượng lợn tại các cơ sở chăn nuôi giảm. Sản lượng lợn hơi xuất chuồng tháng 10 là 18.800 tấn (tăng so tháng 9 là 4.600 tấn), so với nhu cầu tiêu dùng trong tháng Tết còn thiếu 3.500 tấn.