Hà Nội từ chối nhận bàn giao mặt cầu Thăng Long

Sau nhiều năm nằm dưới sự quản lý, duy tu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), từ năm 2009, toàn bộ tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài trong đó có cả mặt cầu tầng 2 (làn đường ô tô) được Bộ GTVT lên phương án bàn giao cho thành phố Hà Nội. Việc này là đúng quy định vì từ thời điểm trên đến nay, sau khi thành phố Hà Nội được mở rộng vào năm 2008, tuyến đường Bắc Thăng Long – Hà Nội nằm trọn trong địa phận Hà Nội (đường đô thị) nên Hà Nội có trách nhiệm quản lý, duy tu và đặt tên đường (nay đã được đặt là đường Võ Văn Kiệt).

Tuy nhiên, tại thời điểm trên, do Bộ GTVT đang có dự án sửa chữa lại toàn bộ mặt cầu Thăng Long nên đại diện UBND thành phố Hà Nội là Sở GTVT chỉ nhận bàn giao đường Bắc Thăng Long - Nội Bài còn cầu Thăng Long tạm thời chưa nhận. Đến năm 2011, sau khi mặt cầu Thăng Long tầng 2 được sửa chữa xong với tổng kinh phí 100 tỷ đồng, Bộ GTVT đã chính thức làm thủ tục bàn giao cho Hà Nội.

Tuy nhiên, sau khi nhận mặt cầu Thăng Long về quản lý, tình trạng nứt xẻ rãnh, trượt mặt bê tông nhựa bắt đầu xuất hiện trên diện rộng. Trước tình trạng trên, Hà Nội lại phải trả lại mặt cầu Thăng Long cho Bộ GTVT.

Cùng với quyết định trả lại mặt cầu, để đảm bảo giao thông, tránh tai nạn cho người đi đường, thời điểm đó lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng có nhiều văn bản đề nghị Bộ GTVT khẩn trương khắc phục hư hỏng và có giải pháp sửa lại mặt cầu bền vững. Với tổng kinh phí sửa lại lần 2 hơn 700 triệu đồng, cuối năm 2012, Bộ GTVT tiếp tục lên phương án bàn giao lại mặt cầu tầng 2 cho thành phố Hà Nội. Vì nhiều lý do kỹ thuật, đại diện thành phố Hà Nội vẫn chưa nhận.

Trước tình trạng đường Hà Nội quản lý còn cầu vẫn “treo” đơn vị tiếp quản, thời gian gần đây đại diện Bộ GTVT là Tổng Cục đường bộ lại lên kế hoạch bàn giao mặt cầu cho thành phố Hà Nội. Nhưng với lý do như các lần trước, đại diện thành phố Hà Nội là Sở GTVT vẫn cho rằng, Sở vẫn chưa nhận được chỉ đạo của thành phố về việc tiếp nhận mặt cầu này.

Ngoài hư hỏng, mặt cầu Thăng Long hiện này còn rất mất vệ sinh, nhem nhuốc.

Tốn tiền tỷ nhưng vẫn chưa xử lý triệt để

Cho biết lý do các lần trước chưa nhận bàn giao mặt cầu Thăng Long, thậm chí tiếp nhận rồi nhưng sau đó phải trả lại, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho rằng, từ khi mặt cầu được sửa chữa tổng thể, đến nay mặt cầu Thăng Long vẫn liên tục bị hư hỏng. Qua theo dõi của đơn vị được giao nhiệm vụ, Sở GTVT thấy rằng, năm nào cầu Thăng Long cũng phải trải qua nhiều đợt thảm vá, sửa chữa. Kinh phí cho việc này hết hàng tỷ đồng, nhưng hư hỏng mặt cầu vẫn không được xử lý triệt để. Cùng với đó, do mặt cầu nhiều ổ gà, ổ trâu nên mỗi khi phương tiện có trọng tải lớn đi qua, cầu lại bị rung lắc mạnh.

Tình trạng trên đã làm cho cầu bị rung lắc mạnh, kết cấu tầng 2 bị ảnh hưởng, cụ thể là hiện nay hầu hết các khe co giãn – thiết bị giúp liên kết các dầm cầu với nhau đã bị hư hỏng, kinh phí khắc phục việc này cũng hết cả tỷ đồng mỗi khe co giãn. “Do nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa được nhà nước cấp cho Hà Nội hàng năm hiện nay có hạn định và được khống chế cho từng tuyến đường, do vậy chỉ có vài trăm mét cầu nhưng kinh phí duy tu, sửa chữa hàng năm lên đến hàng tỷ đồng thì quả là quá lớn so với định mức bào trì được thành phố giao cho Sở GTVT hiện nay”, đại diện Sở GTVT Hà Nội nêu thực tế.

Với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, năm 2009 mặt cầu Thăng Long đã được Bộ GTVT giao cho Ban Quản lý dự án 2 thực hiện thảm lại toàn bộ mặt cầu. Tuy nhiên mặt cầu mới chỉ sử dụng được gần một năm, sau đó mỗi năm ngân sách Nhà nước phải bỏ ra cả tỷ đồng để sửa chữa, vá víu hư hỏng. Do công nghệ thảm lại phức tạp, tốn kém nên đến nay, sâu gần 10 năm Bộ GTVT muốn bàn giao, nhưng đại diện thành phố Hà Nội vẫn chưa nhận.

