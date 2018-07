Hà Nội ứng phó với ngập lụt, cây đổ trước bão số 3

Chiều 18/7, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3. Theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km, chiều tối nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng của bão số 3, từ trưa ngày 18/7/2018, khu vực Hà Nội có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 50 - 100mm.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn TP tổ chức thường trực 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 3, tình hình mưa, lũ, sự cố thiên tai trên địa bàn, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình xây dựng (đặc biệt các công trình đang thi công), hồ đập, công trình thủy lợi; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương thiết bị, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động chỉ đạo ứng phó kịp thời mọi diễn biến của bão, mưa, lũ, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai trên địa bàn; tăng cường kiểm tra hệ thống đê, kè, hồ, đập, các công trình thủy lợi, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình; tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp tiêu úng bảo vệ lúa mùa, rau màu. Chủ động tổ chức sơ tán dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước và Nhân dân ở những vùng ven sông, vùng trũng thấp có khả năng ngập úng, vùng có nguy cơ sạt lở đất, các khu vực nhà xuống cấp, nguy hiểm không đảm bảo an toàn; chủ động dự trữ lương thực, thuốc men, hàng hóa, vật tư thiết yếu, sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân, phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi bão, mưa, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai xảy ra.

Đối với các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó lũ rừng ngang, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; kịp thời bảo vệ, khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất sau bão, mưa, lũ.

Yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội: Tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống công trình tiêu khu vực nội thành, giải tỏa ngay các vật cản làm ách tắc, cản trở dòng chảy, đảm bảo thông thoáng; triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành; xử lý tiêu thoát nước kịp thời tại các điểm úng ngập cục bộ.

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội khẩn trương rà soát, kiểm tra cắt tỉa cây nặng tán, chặt hạ những cây xanh có nguy cơ đổ, gãy mất an toàn; tổ chức lực lượng kịp thời giải tỏa cây đổ không để ùn tắc giao thông. Đồng thời, kiểm tra các nhà cao tầng, các công trình đang xây dựng trên địa bàn, chằng chống cần cẩu, cần trục, biển quảng cáo, trạm thu phát sóng đảm bảo an toàn khi có gió, bão.

Sở NN&PTNT Hà Nội chỉ đạo đảm bảo an toàn đê điều, các hồ chứa, các công trình thủy lợi; triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; Chỉ đạo các Công ty thủy lợi chủ động vận hành các công trình, tiêu kiệt nước đệm trên các kênh mương, và tiêu úng kịp thời khi có mưa to; Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tổng kiểm tra đồng ruộng; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp phục hồi sản xuất sau mưa, bão. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát, tổng họp tình hình thiệt hại, báo cáo đề xuất ngay chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả đúng quy định, sớm ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị hỗ trợ giải tỏa ách tắc giao thông tại các điểm úng ngập cục bộ; kịp thời xử lý sự cố giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Công an TP Hà Nội tăng cường lực lượng ứng trực, triển khai các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn TP trong những ngày mưa, bão.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nắm chắc tình hình mưa, bão, ứng, lụt, sự cố thiên tai trên địa bàn TP, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện thường trực ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Sở Công Thương chỉ đạo, kiểm tra công tác tạm trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống bão, hỗ trợ đảm bảo đời sống Nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, ổn định thị trường.

Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra trực cấp cứu 24/24 giờ để cấp cứu kịp thời các tai nạn, sự cố trong thời gian mưa bão. Chủ động triển khai phương án bảo vệ cơ sở y tế, đảm bảo an toàn bệnh nhân; chuẩn bị đầy đủ thuốc men, phương tiện, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống, ứng phó mưa, bão, lũ, úng ngập, sự cố thiên tai.

Sở Giáo dục và Đào tạo nắm chắc tình hình, triển khai phương án chằng chống cơ sở trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn TP. Sở Thông tin và Truyền Thông: Phối hợp Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa, bão.

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội đảm bảo an toàn về điện, kịp thời khắc phục sự cố, ưu tiên cấp đủ điện cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục tiêu úng ngập.

