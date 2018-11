Hà Nội: Vận hành, khai thác đường sắt đô thị từ năm 2020

Cụ thể, cử tri đề nghị thành phố Hà Nội cần làm rõ trách nhiệm trong việc tăng vốn, chậm tiến độ dự án tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội; đồng thời có giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội vào sử dụng.

Theo UBND thành phố Hà Nội, với dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông do Bộ GTVT đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội ngày 06/4/2018, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án, dự kiến sẽ đưa công trình vào khai thác vào tháng 12/2018 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Với dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn – ga Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 và văn bản 1476/UBND-KH&ĐT ngày 5/3/2014 của UBND thành phố, dán được phê duyệt hoàn thành vào năm 2018. Tuy nhiên, căn cứ tình hình triển khai thực tế của các gói thầu đến nay tiến độ tổng thể dự án đang bị chậm trễ và cần tiến hành điều chỉnh thời gian thực hiện cho phù hợp.

Theo UBND thành phố Hà Nội, các nguyên nhân gây chậm được xác định do vướng mắc trong công tác GPMB; công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu; kế hoạch vốn ODA hàng năm không được bố trí đủ làm chậm trễ thanh toán cho các Nhà thầu dẫn đến tiến độ thi công bị ảnh hưởng; trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán.

UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện đã có nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, hiện nay, dự án đang triển khai thi công 5 gói thầu xây lắp và 3 gói thầu thiết bị, đã hoàn thành khoảng 44% khối lượng xây lắp.

UBND thành phố đã chỉ đạo chủ đầu tư tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với tư vấn và nhà thầu rà soát, điều chỉnh phương án thi công, lập kế hoạch triển khai các công việc còn lại, đảm bảo phù hợp với thực tế công trường.

UBND thành phố Hà Nội đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông, cụ thể: phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và UBND các quận đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư các ga ngầm hoàn thành trong năm 2018; hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị còn lại (hệ thống vé) vào cuối năm 2018. Tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông, hoàn thành thi công tuyến và ga trên cao đưa vào vận hành khai thác vào năm 2020, hoàn thành thi công đoạn ngầm vào năm 2022.

