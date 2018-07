Hà Nội vay lại hơn 200 tỷ đồng bổ sung dự án xây cầu Nhật Tân

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ vay lại 50% khoản vốn dư từ Hiệp định vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), tương đương khoảng 225,8 tỷ đồng để thanh toán chi phí bổ sung gói thầu số 1 và gói thầu số 3 thuộc dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu do kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Theo đó, giá trị vay lại được xác định là hơn 1 tỷ Yên, tương đương gần 226 tỷ đồng với thời hạn trả nợ gốc là 30 năm, lãi suất cho vay lại là 0,2%/năm/dư nợ vay lại. Tổng giá trị trả nợ bao gồm cả gốc và lãi là gần 1,14 tỷ Yên, tương đương gần 237 tỷ đồng.

ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Trong đó, giá trị vay lại với gói thầu số 1 là hơn 756 triệu yên, tương đương hơn 157 tỷ đồng. Tổng giá trị trả nợ là hơn 164 tỷ đồng. Thời hạn trả nợ gốc vào ngày 20/3 và 20/9 hàng năm, bắt đầu từ ngày 20/3/2023. Giá trị vay lại với gói thầu số 3 là hơn 68 tỷ đồng với thời hạn trả nợ là 30 năm và lãi suất cho vay tương tự như với gói thầu số 1.

Với gói thầu số 3 được vay theo 2 khoản vay của Nhật Bản, với khoản vay theo Hiệp định VN12-P8, nợ gốc và nợ lãi được trả vào ngày 20/3 và 20/9 hàng năm, bắt đầu từ 20/9/2023 với nợ gốc và 20/9/2023 với nợ lãi. Đối với khoản vay VN12-P5, nợ gốc và nợ lãi trả vào ngày 20/1 và 20/7 hàng năm, với ngày trả nợ gốc đầu tiên là 20/1/2021 và ngày trả nợ lãi đầu tiên bắt đầu từ 20/7/2021.

Ban kinh tế ngân sách thành phố cơ bản đồng ý với việc vay lại vốn ODA trả nợ chậm tiến độ 2 gói thầu cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cũng đã có ý kiến chấp thuận đề nghị của Bộ Tài chính về khoản vay lại được tính trong mức dư nợ vay hàng năm của thành phố và không tính vào bội chi Ngân sách địa phương.

Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và tuyến đường hai bên đầu cầu là dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, sử dụng 2 nguồn vốn Trung ương (vốn ODA và vốn trong nước) và ngân sách thành phố Hà Nội. Dự án với mục tiêu góp phần hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 phía Bắc thành phố Hà Nội, nhằm giảm ách tắc giao thông, phát triển đô thị và giãn mật độ dân cư, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo kế hoạch, việc xây dựng cầu Nhật Tân dài khoảng 3,9km, chiều rộng cầu 33,2m và đường hai đầu cầu với tổng chiều dài gần 4,4km. Dự án bao gồm 3 gói thầu chính là gói thầu số 1 - xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía bắc, gói thầu số 2 - xây dựng cầu dẫn và đường dẫn phía nam, gói thầu số 3 - xây dựng đường dẫn phía bắc.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 13.600 tỷ đồng, gồm hơn 10.000 tỷ đồng vốn vay từ JICA (Nhật Bản) cho công tác xây lắp, tư vấn; vốn đối ứng trong nước là hơn 3.500 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 2.442 tỷ đồng cho quản lý dự án, thuế các chi phí khác và dự phòng, vốn ngân sách thành phố Hà Nội 1.066 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Do tiến độ bàn giao mặt bằng chậm trễ, chia thành nhiều lần đến tháng 3/2012 mới hoàn thành nên công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, phát sinh nhiều hạng mục nên phải gia hạn thời gian hoàn thành dự án thêm 27 tháng so với hợp đồng gốc. Cụ thể, do có sự thay đổi hướng tuyến công trình dẫn đến việc giải phóng mặt bằng từ nút giao Vĩnh Ngọc đến cuối tuyến phải thực hiện lại từ đầu, đồng thời phải điều chỉnh hồ sơ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn.

Song, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp khó khăn do diện tích thu hồi lớn, phải di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, việc hạ ngầm đường điện cao thế 110kV ngay phạm vi nút giao Vĩnh Ngọc là môt dự án lớn, phức tạp và phải thực hiện thủ tục như một dự án độc lập theo quy định của pháp luật… dẫn đến việc kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng so với hợp đồng thi công gói thầu.

Ngoài ra, việc xác định thời gian thi công, ký kết hợp đồng gói thầu thi công chưa lường hết khối lượng phải thực hiện giải phóng mặt bằng cũng như những phát sinh trong quá trình thực hiện và quản lý hợp đồng cũng là nguyên nhân dẫn đến việc kéo dài dự án và phát sinh chi phí.

Hiểu Minh