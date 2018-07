Hà Nội: Yêu cầu lãnh đạo quận, huyện hoãn đi nước ngoài

Sáng 9/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo báo cáo, Hà Nội tiếp tục duy trì và giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để xảy ra các hoạt động gây rối an ninh trật tự, khủng bố, phá hoại; đã đấu tranh vô hiệu hoá âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của số đối tượng phản động, chống đối…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những thành tích đạt được, đồng thời, nêu những tồn tại, hạn chế cần tập trung, giải quyết.

Theo bà Hằng, 6 tháng cuối năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá, đòi hỏi công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của thành phố phải tiếp tục đổi mới, bài bản, nghiêm minh, nắm chắc tình hình.

Bà Hằng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Bà Hằng lưu ý, “Hà Nội vẫn là địa bàn trọng điểm của các thế lực thù địch hoạt động chống phá”, đề nghị các cấp, ngành phải triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xuyên tạc, kích động, lôi kéo nhân dân tham gia các hoạt động tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý việc phải triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo 1451 của Thành ủy về thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Trong đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư, Chủ tịch UBND các quận/ huyện/ thị xã phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy và UBND thành phố về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài để duy trì nhân lực trực lãnh đạo trong thời gian từ nay đến hết tháng 7/2018. Dù có quyết định chương trình công tác rồi thì cũng phải dừng để ở lại trực, trước mắt đến hết tháng 7”, bà Hằng yêu cầu.

Cùng với đó, bà Hằng cũng yêu cầu mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án; nâng cao chất lượng xét xử; Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở…

Hoàng Phong