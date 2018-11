Hà Tiên trở thành thành phố

Hà Tiên chính thức lên thành phố từ ngày 1/11 - Ảnh: Hồng Lĩnh.

Ngày 3/11, UBND TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức họp báo công bố thành lập TP Hà Tiên. Đây là chặng đường 20 năm nhìn lại sự hình thành và phát triển của đô thị ven biển.

Theo đó, vào tháng 9/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Mỹ Đức (thuộc thị xã Hà Tiên) và thành lập TP Hà Tiên (thuộc tỉnh Kiên Giang).

Được biết, Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Kiên Giang, là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa, thương mại - dịch vụ - du lịch, đầu mối giao thông, giao thương quan trọng của tỉnh Kiên Giang và cả vùng ĐBSCL. Thị xã Hà Tiên được thành lập năm 1998, tách ra từ huyện Hà Tiên cũ, gồm 7 xã phường.

Với lợi thế tiềm năng về điều kiện tự nhiên, cảnh quan thiên nhiên, công trình văn hóa như: Mũi nai, Thạch Động, đảo Hải Tặc, Công viên văn hóa Bình San, Tượng đài Mạc Cửu, Quảng trường Chiêu Anh Các, Tượng 9 Cô tiên...., Hà Tiên đã tập trung đầu tư, xây dựng phát triển ngành Thương mại - Dịch vụ du lịch và xem đó là ngành kinh tế mũi nhọn để đầu tư phát triển.

Một góc tại quần đảo Hải Tặc (xã Tiên Hải) - Ảnh: Kim Hà.

Những năm qua Hà Tiên đã đạt được những kết quả đáng kể như: Ngành Thương mại - dịch vụ tăng trưởng bình quân 20,92%/năm. Lượng khách tham quan du lịch tăng nhanh từ 437.219 lượt khách (1998) lên 2.363.668 lượt khách (2017); doanh thu dịch vụ du lịch đạt 957,153 tỷ đồng tăng gấp 40 lần so với năm 1998 là 23,730 tỷ đồng.

Năm 2018, trên địa bàn có 161 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 2.449 phòng, 3.874 giường; chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch được nâng lên rõ rệt. Qua đó, Hà Tiên trở thành 1 trong 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang và ngày càng được nhiều du khách trong, ngoài tỉnh cũng như ngoài nước biết đến.

Nhiều tuyến đường nội ô Hà Tiên, đường vào các khu du lịch, đường giao thông nông thôn cũng được nâng cấp để làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Bên cạnh đó, không chỉ giao thông đường thủy cũng được đầu tư phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải biển. Điển hình như: Cụm cảng Bến tàu Tô Châu được hình thành, số lượng vận chuyển hàng hóa cũng tăng 36,6 lần, số lượng vận chuyển hành khách tăng 7,6 lần so năm 1998.

Số lượng tàu cao tốc, phà tăng 20 chiếc so với 20 năm trước đây (gồm 11 phà, 9 tàu cao tốc) phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa từ Hà Tiên đi Phú Quốc, xã đảo Tiên Hải (đảo Hải Tặc) của người dân và khách tham quan du lịch. Bên cạnh đó, Hà Tiên đã và đang tập trung đầu tư một số công trình trọng điểm trong thành phố và cả xã Tiên Hải giai đoạn 2016 - 2020 với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng. Điều đó cho thấy sự phát triển không ngừng của thành phố ven biển này.

Tuyến phà mới, nối Hà Tiên và xã đảo Tiên Hải vừa đưa vào thử nghiệm, với đầy đủ tiện nghi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách khi đến với đảo Hải Tặc - Ảnh: Kim Hà.

Bên cạnh sự phát triển đó, Hà Tiên cũng tạo môi trường thông thoáng, linh hoạt thu hút, mời gọi đầu tư. Từ năm 2012 về trước, tổng vốn đầu tư phát triển của Hà Tiên bình quân hàng năm 500 tỷ đồng nhưng từ 2013 đã tăng trên 1.000 tỷ đồng. Tính đến nay, địa phương này đã thu hút được 35 dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh với tổng số vốn đăng ký trên 3.000 tỷ đồng mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần phát triển ngành dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên là nơi xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủy sản và nhập khẩu nguyên liệu sản xuất cho các tỉnh, thành phố trong khu vực góp phần phát triển kinh tế cho Hà Tiên với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 51,833 triệu USD tăng 3,23 lần so năm 1998 là 16,024 triệu USD.

Đời sống của người dân Hà Tiên cũng được nâng lên rõ rệt qua thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động tăng gấp 10 lần so năm 1998. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1 - 2%/năm.

Là một thành phố giáp biên, vùng biển đảo rộng, phức tạp nhưng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Hà Tiên luôn được giữ vững, ổn định. Tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, đấu tranh chống hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Giữ vững quan hệ hợp tác láng giềng với các tỉnh bạn của Campuchia, khu vực phòng thủ tuyến biên giới luôn được củng cố vững chắc.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: Kim Hà.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên cho biết, địa phương đã ngày càng hoàn thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính một cửa liên thông, tạo môi trường thông thoáng, linh hoạt thu hút, mời gọi đầu tư.

Sắp tới, thành phố sẽ tập trung triển khai các đề án, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, bảo tồn, phục hồi các cảnh quan bị xuống cấp; kêu gọi đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, khu vui chơi giải trí. Đặc biệt là đầu tư phát huy quần đảo Hải Tặc trở thành một điểm du lịch mới thu hút khách trong và ngoài nước.

Kim Hà