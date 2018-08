Hai anh em rủ nhau dùng điện bắt cá, một người tử vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Dụng cụ xiệc điện được cơ quan chức năng thu giữ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Phước (36 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Chị Phương vợ nạn nhân cho biết, tối ngày 08/9, anh Phước và một người em tên Thành cùng mang 2 cái xiệc điện ra cánh đồng, thuộc ấp An Hòa, để chích điện bắt cá ăn.

Đến khoảng 23 giờ, Thành về nhưng không thấy anh Phước đâu. Chị Phương điện thoại thì máy reo nhưng không ai nghe máy. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người trong nhà cùng nhau chia ra tìm thì phát hiện anh Phước đã tử vong ở khu vực giữa đồng trống, bên cạnh các dụng cụ xiệc điện.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh làm rõ sự việc.

