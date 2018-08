Hai chiến sỹ bị thương nặng khi di dời dân ra khỏi vùng lũ nguy hiểm

Theo đó, vào tối 17/8, trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Con Cuông (Nghệ An) đã huy động lực lượng công an, quân đội đóng trên địa bàn, tiến hành di dời gần 40 hộ dân thuộc khối 4, thị trấn Con Cuông, đến nơi an toàn. Thời điểm này, 40 hộ dân trên nằm trong khu vực nguy hiểm, mực nước lên cao, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra.

Trong khi di dời tài sản để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân, chiến sỹ Nguyễn Đình Quân (20 tuổi) và thiếu úy Nguyễn Văn Hòa (24 tuổi) thuộc Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6 tỉnh Nghệ An đã bị thương nặng. Hai chiến sỹ được đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam để chữa trị.

Hai chiến sỹ đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Ông Vi Văn Sơn - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông cho biết: “Lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên và mong các chiến sỹ sớm bình phục tiếp tục phục vụ nhân dân. Đồng thời thay mặt nhân dân huyện Con Cuông, ghi nhận sự đóng góp của các chiến sỹ đã giúp dân di dời đến nơi tránh lũ an toàn”.

Hiện, hai chiến sỹ đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định.

Cảnh Huệ