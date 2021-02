Hải Dương Ứng phó COVID-19 chủng mới: Xét nghiệm tài xế xe tải

Quảng cáo

Tại phòng khám sức khỏe ở ngõ 144 Quang Trung, TP Hải Dương, hàng trăm tài xế tới đăng ký lấy mẫu xét nghiệm. Là một trong những người đầu tiên, anh Đỗ Văn Hùng (lái xe của Công ty Vận tải Tiến Quân) chia sẻ, anh chuyên chở hàng hóa từ Hải Dương đi các tỉnh. Anh nói rằng, những ngày qua, khi anh đi làm việc, người dân tại một số nơi thấy biển số tỉnh Hải Dương nên từ chối tiếp nhận. Thậm chí, có lần vào quán mua cơm hộp, anh cũng bị từ chối.

“Hiện dịch bệnh phức tạp nhưng không phải chỗ nào ở Hải Dương cũng là tâm dịch, không phải ai cũng dương tính. Người dân hay lái xe gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản, hoạt động kinh doanh. Qua thông tin trên báo đài, tôi được biết và tự nguyện đi xét nghiệm. Nếu sức khỏe tốt, không mắc bệnh dịch, tôi cũng như hàng nghìn tài xế đề nghị cơ quan chức năng các tỉnh, thành tạo điều kiện để chúng tôi chở hàng hóa lưu thông”, anh Hùng nói.

Ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, cho biết, do số tài xế đến đề nghị xét nghiệm quá đông nên đơn vị đã chuyển địa điểm làm thủ tục, lấy mẫu từ phố Quang Trung ra quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông, trên phố Thanh Niên. Ngoài lực lượng y tế còn có lực lượng công an, dân phòng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch theo khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung). Trong ngày, tổ công tác phát khoảng 500 phiếu lấy mẫu xét nghiệm.

Theo ông Tuyến, việc lấy mẫu xét nghiệm cho tài xế nhằm ưu tiên, tạo điều kiện cho họ có thể vận tải hàng hóa, đặc biệt là nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, kết quả chỉ có giá trị trong vài ngày, nên tài xế nào thực sự có nhu cầu thì hãy đăng ký xét nghiệm, ông nói. Những ngày tới, kể cả cuối tuần, CDC Hải Dương tiếp tục lấy mẫu cho người có nhu cầu.

Tài xế liên hệ trước qua đường dây nóng rồi mang theo giấy phép lái xe, đeo khẩu trang, thực hiện quy định phòng dịch khi đến xét nghiệm. Phí mỗi lần xét nghiệm là 734.000 đồng/mẫu và nhận kết quả sau 24 giờ.“Tài xế cần chấp hành nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính nhưng không thực hiện tốt các quy định phòng dịch thì vẫn có thể lây nhiễm và việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ không có giá trị”, ông Tuyến nói.

Xe nào được lưu thông khi giãn cách?

UBND tỉnh Hải Dương đã có hướng dẫn chi tiết về việc kiểm soát các nhóm phương tiện được lưu thông trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội.

Cụ thể, nhóm xe cá nhân: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; các trường hợp khẩn cấp, khám chữa bệnh, thiên thai, hỏa hoạn…; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động. Nhóm xe phục vụ phòng chống dịch: xe công vụ của công an, quân đội, y tế và lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch; xe được trưng dụng phòng dịch có phù hiệu do Sở GTVT cấp; xe chở lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm khác.

Xe phục vụ sản xuất, vận tải hàng hóa: đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; chở sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, xây dựng; chở máy móc, thiết bị, phương tiện và xe chuyên dùng phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp. Ngoài ra, một số phương tiện khác cũng được lưu thông như: xe phục vụ tang lễ, cấp cứu, cứu hộ cứu nạn; xe sửa chữa, cung cấp điện nước, bưu chính viễn thông…

Tỉnh Hải Dương yêu cầu, tất cả tài xế được lái xe lưu thông trong thời gian giãn cách và những người đi cùng phải thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K”. Khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, cần tới ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo, xét nghiệm.





Nguyễn Hoàn