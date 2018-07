Hai người thương vong do chủ quan với vật liệu nổ

Theo đó, trong ngày 18/7, trên địa bàn huyện An Lão TP Hải Phòng đã xảy ra hai vụ việc đau lòng khiến cho hai người đàn ông bị thương nặng, sau đó một người đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do cả hai người đàn ông này đã bất cẩn khi sử dụng vật liệu nổ là bình gas mini và một vật thể lạ khác phát nổ. Hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Bình (17 tuổi) trú tại xã Quang Hưng, An Lão, TP Hải Phòng và anh Đỗ Đức Anh (22 tuổi) trú tại xã Bát Trang, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Nạn nhân Bình nhập viện trong tình tràng đa chấn thương.

Nguyên nhân các vụ việc được xác định do anh Đỗ Đức Anh và anh Bình đều liên quan đến vật liệu nổ. Anh Đỗ Đức Anh đã bị thương nặng trong lúc mang vật thể lạ ra chơi và bất ngờ phát nổ. Nạn nhân bị mất một bàn tay, dập cẳng chân và tay phải. Tiếng nổ của vật thể lạ như mìn làm rung nhà cửa, bản thân anh Đỗ Đức Anh bị hất ra xa, bất tỉnh. Anh Đỗ Đức Anh ngay sau đó đã được người thân đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Tiếp đó, vào khoảng 17h ngày 18/7, trên địa bàn huyện An Lão, TP Hải Phòng. V Nguyễn Văn Bình (17 tuổi) được người thân đưa vào bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bình gas mini mà anh Bình sử dụng nấu ăn đã phát nổ. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Việt Tiệp cho biết, bệnh nhân Bình bị vỡ lồng ngực, cụt bàn tay và đa chấn thương khắp cơ thể.

Dù đã được cứu chữa tận tình nhưng do mất máu nhiều, bệnh nhân đã tử vong vào đêm cùng ngày.

Hoàng Dương