Hải Phòng điều động một loạt Giám đốc Sở về làm Bí thư quận, huyện

Ngày 28/6, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức các hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại quận Lê Chân, các huyện An Lão, Kiến Thụy và Vĩnh Bảo. Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì các hội nghị.



Cùng ngày, UBND thành phố tổ chức các hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về công tác cán bộ tại các Sở: Kế hoạch- Đầu tư (KHĐT), Giao thông- Vận tải (GTVT), Tài nguyên- Môi trường (TNMT) và Nội vụ. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố và ông Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì các hội nghị.

Ông Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các ông, bà: Đỗ Thanh Lê (giữa), Lê Trung Kiên (bên phải) và Nguyễn Văn Tuấn (bên trái).

Điều động ông Lê Trung Kiên giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân



Theo Quyết định số 870 ngày 27/3/2018, bà Đỗ Thanh Lê, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Lê Chân được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/7/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.



Tại Quyết định số 996 ngày 27/6/2018, ông Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KHĐT được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận; Ban Thường vụ Quận ủy; giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân từ ngày 1/7/2018.



Theo Quyết định số 994 ngày 27/6/2018, ông Nguyễn Văn Tuấn thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, thôi giữ chức Phó bí thư Thường trực Quận ủy, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND quận để nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ.



Điều động ông Phạm Quốc Ka giữ chức Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo



Theo Quyết định số 869 ngày 27/3/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Văn Quyn, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo được nghỉ hưu từ ngày 1/7/2018. QĐ số 992 ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định ông Phạm Quốc Ka, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TNMT tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Bảo từ ngày 1/7/2018.



Điều động ông Vũ Duy Tùng giữ chức Bí thư Huyện ủy An Lão



Theo quyết định 993 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Đức Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015-2020, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão, để điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở GTVT kể từ ngày 1-7-2018.



Quyết định 995 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy điều động ông Vũ Duy Tùng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Giám đốc Sở GTVT về công tác tại huyện An Lão, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Lão nhiệm kỳ 2015- 2020, kể từ ngày 1/7/2018.

Ông Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ cho các ông: Nguyễn Văn Quyn (bên phải) và Phạm Quốc Ka (bên trái).

Chuẩn y ông Phạm Văn Thép giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Kiến Thụy



Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, chuẩn y chức danh Phó bí thư Huyện ủy Kiến Thụy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện Kiến Thụy nhiệm kỳ 2016-2021.



Bổ nhiệm ông Trần Việt Tuấn làm Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư



Theo Quyết định số 1488 ngày 28-6-2018 của Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Việt Tuấn, Phó giám đốc Sở KHĐT được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KHĐT từ ngày 1/7/2018. Thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành. Trước đó, ông Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KHĐT được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân.



Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thọ làm Giám đốc Sở Giao thông- Vận tải



Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Đức Thọ, Bí thư Huyện ủy An Lão được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Hải Phòng từ ngày 1/7/2018. Thời gian bổ nhiệm theo quy định hiện hành.



Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy công bố quyết định điều động ông Vũ Duy Tùng, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải giữ chức Bí thư Huyện ủy An Lão.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng trao quyết định, chúc mừng ông Trần Văn Phương.

Bổ nhiệm ông Trần Văn Phương làm Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường



Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, ông Trần Văn Phương, Phó giám đốc Sở TNMT được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở TNMT từ ngày 1/7/2018; thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.



Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn làm Phó giám đốc Sở Nội vụ



Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Chân được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ, kể từ ngày 1/7/2018, thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Theo Báo Hải Phòng