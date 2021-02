Hải Phòng yêu cầu xử lý hình sự người khai báo y tế gian dối

Sáng 22/2, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ Phòng chống COVID-19 cùng lãnh đạo thành phố trực tiếp kiểm tra chốt kiểm soát dịch tại huyện An Dương.

Qua kiểm tra xác định, tình trạng công dân từ Hải Dương sang Hải Phòng và ngược lại khá lớn, tập trung buổi sáng sớm nên lực lượng chức năng không kiểm soát hết. Đặc biệt có nhiều công dân bằng nhiều cách không qua chốt để ra vào thành phố. Trong đó, tại xã Lê Thiện (huyện An Dương) có trên 100 công dân từ Hải Dương về không xác định được thời điểm.

Ngay sau đó, Chủ tịch TP Hải Phòng, chủ trì cuộc họp khẩn với liên ngành triển khai các giải pháp cấp bách phòng dịch.

Ông khuyến khích người dân khai báo công dân từ Hải Dương về Hải Phòng hoặc đi Hải Dương quay trở lại từ ngày 16/2 mà không khai báo y tế, khai báo y tế không đúng sự thật. Trường hợp các tổ chức và cá nhân cố tình che giấu, chứa chấp công dân nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xử phạt vi phạm hành chính với mức cao nhất đối với các tổ chức, cá nhân cố tình che dấu, chứa chấp các công dân có hành vi nêu trên.

Trường hợp công dân có hành vi như trên mà dương tính SARS-CoV-2, yêu cầu các địa phương chuyển ngay hồ sơ của các công dân này và hồ sơ của các tổ chức, cá nhân chứa chấp cho Cơ quan CSĐT để xử lý hình sự.

UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu công an thành phố tổng kiểm tra lưu trú trên địa bàn, báo cáo về các trường hợp nêu trên mà không khai báo hoặc khai báo gian dối.

Bí thư và Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm với cấp trên trực tiếp khi để các công dân xảy ra vi phạm.

Nữ công nhân Hải Phòng về Hải Dương ăn Tết bị phạt 10 triệu đồng

Cũng trong ngày, UBND huyện An Dương ra quyết định phạt hành chính 10 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Sen, trú tại xã Lê Thiện, huyện An Dương. Bà Sen bị phạt do không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cũng yêu cầu bà Phạm Thị Sen đi cách ly tập trung và chấp hành các biện pháp phòng dịch.

Bà Phạm Thị Sen là lao động thuộc Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam. Trưa 12/2, bà Sen cùng chồng và 2 con đến nhà bố mẹ tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bằng ô tô cá nhân, đã tiếp xúc với bố mẹ và em gái. Ngày 17-18/2, bà Sen đi làm việc tại công ty mà không báo cáo công ty và khai báo y tế theo quy định.

Công an huyện Thủy Nguyên phong tỏa thôn 4, xã Hoàng Động, nơi cư trú của ca bệnh Đ.T.P.