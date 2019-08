Hai xe khách giường nằm tông nhau, 21 người thương vong

Quảng cáo

Vào khoảng 2h sáng 21/8, xe khách giường nằm mang BKS 51B-402.70 do ông Võ Song Tân điều khiển (chạy hướng Nha Trang - Đà Lạt), khi chạy đến ngã tư đoạn quốc lộ 1A giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh) thì va vào bên hông xe khách giường nằm BKS 78B-009.38 do tài xế Nguyễn Tấn Thạch (trú tại huyện Tuy An, Phú Yên) điều khiển, chạy hướng TP. HCM - Phú Yên.

Theo cơ quan công an, vụ tai nạn đã làm 1 người chết và khoảng 20 người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, xe khách BKS 78B-009.38 cày nát một đoạn dải phân cách, húc đổ cổng chào rồi lật ngang. Theo người dân, đây là ngã tư có có đèn tín hiệu giao thông, nhưng do thời điểm đêm khuya nên chỉ có đèn vàng cảnh báo nên 2 xe chạy có thể không quan sát nên tông nhau.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau tai nạn, người dân sống gần đó hỗ trợ đưa nhiều người bị thương ra khỏi xe, đồng thời gọi cấp cứu và báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường để cấp cứu, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.



Lữ Hồ