Hàng chục học viên ở Hà Nội nhập viện sau bữa cơm tối

Ngày 7/7, khoa Cấp cứu các bệnh viện 198, E và Hoài Đức tiếp nhận 29 bệnh nhân điều trị với biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân được điều trị theo phác đồ hạ sốt, truyền dịch, trợ sức. Đến chiều cùng ngày sức khỏe các học viên đã ổn định. Những trường hợp có biểu hiện nhẹ hơn được điều trị tại trường.Các học viên đều là học viên một trường đào tạo nguồn nhân lực tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Họ cùng ăn bữa tối 6/7 do Công ty New Sky cung cấp suất gồm thịt lợn kho tàu, trứng gà luộc, thịt bò xào cần tây, rau bắp cải luộc, cơm trắng.Sau khi ăn khoảng 6-13 giờ, các học viên có biểu hiện đau bụng, nôn, đi ngoài, đau đầu, nôn nên vào viện điều trị.Ngay lập tức cơ quan chức năng Hà Nội kiểm tra hoạt động công ty cung cấp suất ăn. Cơ sở chưa xuất trình các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng nguồn gốc thực phẩm, sổ kiểm thực ba bước....Ngoài ra, điều kiện vệ sinh tại khu vực bếp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ cũng không đạt theo yêu cầu. Công ty không có trang phục riêng của người trực tiếp chế biến thực phẩm; không có hệ thống phòng chống côn trùng và động vật gây hại; không có hồ sơ nguồn gốc, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Việc lưu mẫu thức ăn không đúng quy định.Theo ông Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Sở đang theo dõi, giám sát tình hình sức khỏe của các bệnh nhân, tổng vệ sinh khu vực bếp, lớp học, bàn ghế lớp các lớp, xử lý môi trường xung quanh trường. Đồng thời, yêu cầu công ty dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo VnExpress