Hàng chục ngôi nhà ở Hòa Bình nguy cơ sụp xuống sông Đà

Nhà 74 cũng giống như các nhà khác, cách mép sông Đà hơn 10 mét vào mùa nước cạn, khi nước lên chỉ còn cách 3 mét. Chiều dài từ mặt tiền đến phần cuối của ngôi nhà khoảng 30-40 m. Do các nhà đã được di dời từ trước nên không có thiệt hại về người.

Chính quyền phường Đồng Tiến đã di dời khẩn cấp 25 hộ dân có nguy cơ sạt trượt ngay tối cùng ngày. Công an thành phố được huy động hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, đồng thời phong tỏa, bảo vệ hiện trường không cho người dân và phương tiện lại gần. Từ 13/7 đến nay, do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Hòa Bình mưa rất to. Thủy điện Hòa Bình lúc cao điểm mở 4 cửa xả đáy, đến 10 ngày 30/7 thì đóng tất cả cửa xả.