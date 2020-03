Hàng loạt bến thủy hoạt động trái phép ở Bình Dương bị xử lý

Quảng cáo

Chiều nay (11/3) đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho xác nhân với Tiền Phong, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải vừa tiến hành tổng rà soát hoạt động các bến thủy nội địa trên dọc tuyến sông Đồng Nai và Thị Tính.

Bên sông Đồng Nai, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử đối với 14 bến thủy. Trong đó, 4 bến khai thác quá thời hạn, 10 bến không có giấy phép hoạt động do Sở Giao thông - Vận tải có văn bản từ chối cấp phép.

Một bến thủy hoạt động trái phép ở TX Bến Cát

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các bến thủy nội địa đang hoạt động. Qua đó, phát hiện 5 bến thủy không phép đang hoạt động trên tuyến sông Thị Tính gồm: Bến Muôi (ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương); Bến Cá Ngựa (ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương); Bến thủy nội địa của Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Phong thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Bến thủy nội địa Hiệp Trung thuộc địa bàn phường Hiệp An, thành phố Thủ Dấu Một; Bến thủy nội địa của Công ty TNHH TM DV và tư vấn đầu tư xây dựng Trường Thịnh thuộc địa bàn phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tư – Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Dương cho biết, đối với các bến thủy trước đây được cấp phép nhưng nay đã hết hạn mà chưa được cấp lại, bởi lý do quy định mới số 1733. Chiếu theo quy hoạch bến thủy nội địa đến năm 2030 thì các bến cũ không đạt yêu cầu để cấp phép. Đối với các bến hết hạn những vẫn hoạt động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong có loạt bài phản ánh về tình trạng bến thủy hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó nhiều nhất tại khu vực hồ Dầu Tiếng. Sau đó, cơ quan chức năng tỉnh này vào cuộc tổng kiểm tra tại tất cả các điểm sông, hồ trên địa bàn. Thanh tra Giao thông đã xử lý hành chính, đề nghị đóng cửa hoạt động các bến không phép.

Các tàu khai thác cát lậu bị xử lý

Sở GTVT Bình Dương cho biết, ngoài việc xử lý bến hoạt động trái phép, Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra trên sông và đã phát hiện xử lý các tàu khai thác cát trái phép sau khi các bến bị đóng cửa.

Hương Chi