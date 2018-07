Hàng loạt giải pháp giãn dân nội đô

Chiều 24/7, trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội về kết quả sau 10 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, ông Vũ Duy Tuấn, Phó giám đốc Sở KH&ÐT Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động ổn định; doanh thu năm 2017 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với năm 2008; nộp ngân sách 180 triệu USD, tăng 3 lần so với năm 2008. Năm 2017, thu ngân sách của thành phố đạt 212.276 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với năm 2008.

Dù có nhiều thành tích nhưng Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn. Ðặc biệt, công tác quản lý và thực hiện quy hoạch còn hạn chế; mật độ xây dựng, dân số nội đô ngày càng tăng cao; việc thực hiện các khu chức năng, đô thị vệ tinh chậm. Chưa xây dựng, phát triển Thủ đô thành một tổng thể đa trung tâm, có cấu trúc hoàn chỉnh hiện đại gắn với phát triển các thành phố vệ tinh...Quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng có mặt còn yếu kém; chưa thu hút được dân cư ra khỏi vùng lõi đô thị. Nhiều dự án chậm triển khai, nhất là các công trình trọng điểm như đường sắt đô thị, công trình đường vành đai, trục hướng tâm, gây lãng phí, thất thoát.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, để giảm tải mật độ dân số trong nội thành, thành phố đang tập trung hàng loạt giải pháp. Cụ thể, muốn giãn dân ra khỏi nội đô, trước mắt, phải quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, chẳng hạn vấn đề nước sạch, xử lý rác thải. Cùng đó, tới đây, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương giãn các bệnh viện, trường đại học ra ngoại đô, trụ sở cơ quan làm việc của các bộ ngành ra khỏi trung tâm thành phố…

Hoàng Phong