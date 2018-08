Hàng loạt phương tiện ách tắc tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Chiều tối 6/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết ùn tắc phương tiện giao thông chở hàng hóa qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn.

Theo đó, từ ngày 28/7 đến nay, lượng phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn tăng đột biến, có ngày lên tới 350 xe, gấp 1,5- 2 lần so với bình thường, đa phần là xe container chở trái cây, hàng điện tử, điện lạnh, bột giấy… từ Lào về Việt Nam và xe chở gỗ dăm… từ Việt Nam sang Lào.

Nguyên do của “đột biến” này bởi đợt mưa lũ kéo dài ở Lào nên tuyến đường từ Lào về Việt Nam qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Nà Phào (Khăm Muội, Lào) - Chalo (Quảng Bình, Việt Nam) bị ngập nước, nên các phương tiện vận tải hàng hóa phải đổi tuyến theo Quốc lộ 9 qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn.

Cảnh ùn tắc tại Cửa khẩu Lao Bảo ngày 6/8. ẢNH: H.T

Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Lao Bảo Nguyễn An Định, do thời tiết bất thường nên chủ hàng hóa, phương tiện không kịp mở lại tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Nhiều phương tiện chưa đủ điều kiện làm thủ tục thông dừng đỗ tại cửa khẩu chờ làm lại thủ tục theo quy định làm ùn tắc cục bộ diễn ra ở cặp Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn.

“Để giải quyết nhanh thủ tục thông quan hàng hóa, tránh ùn tắc giao thông cục bộ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo-Đensavẳn, lực lượng chức năng đã thống nhất, phân luồng xe xuất từ Việt Nam sang Lào là bố trí làn 1 dành cho các phương tiện chở gỗ dăm; bố trí làn 2 cho các phương tiện còn lại. Đối với luồng xe nhập từ Lào về Việt Nam, bố trí làn 1 dành cho các phương tiện chở trái cây, hàng nông sản; bố trí làn 2 và 3 cho các phương tiện còn lại. Các phương tiện đã đến Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo mà chưa đủ thủ tục để thông quan, để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và các phương tiện còn lại, lực lượng Hải quan và Biên phòng, phối hợp hướng dẫn chủ phương tiện ra khỏi cửa khẩu, đến dừng đỗ ở các tuyến đường gần nhà ga khu vực cửa khẩu”, ông Định nói.

Cũng theo ông Định, lực lượng Hải quan hai bên cửa khẩu phối hợp với các cơ quan kiểm dịch tạo điều kiện giải quyết các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi nhất cho chủ hàng, phương tiện; trong đó lưu ý các phương tiện chở trái cây, hàng nông sản, gỗ dăm và các phương tiện của các công ty làm thủ tục xuất nhập khẩu thường xuyên qua cửa khẩu.

Thượng tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo Tạ Quang Hậu cho biết, đơn vị phối hợp với Công an Cửa khẩu quốc tế Đensavẳn bố trí lực lượng, chốt trực đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong quá trình lưu thông hàng hóa.

H.Thành