Hàng loạt Startup ấn tượng tại Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019

Quảng cáo

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động, Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 (Hanoi Innovation Summit) đã kết thúc với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội bởi Tổ chức Đổi mới sáng tạo toàn cầu Schoolab (Pháp) và Startup Sesame (Pháp), dưới sự bảo trợ của UBND thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên 3500 khách tham dự đến từ gần 40 quốc gia, trong đó có hơn 200 đại biểu từ Chính phủ, bộ, ban ngành và thành phố Hà Nội, 170 nhà đầu tư, 150 startups, 300 doanh nghiệp trong ngoài nước, 1000 sinh viên thanh niên, 100 nhà báo, 150 diễn giả và hơn 1000 khách tham dự là nhà nghiên cứu, đại diện trường học, các trung tâm khoa học công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp....

Có 6 hoạt động diễn ra song song: main stage (các bài thuyết trình, phiên thảo luận chính), business stage (các bài thuyết trình, phiên thảo luận từ nhà tài trợ và đối tác), startup stage (các bài thuyết trình từ startup được tuyển chọn cho cuộc thi Oi Award), worskshop (7 hội thảo thực hành theo chủ đề của đối tác và diễn giả), dealroom (trao đổi 1-1 để kết nối đầu tư và đối tác tiềm năng, với 650 cuộc trao đổi được thiết lập), cuối cùng là hoạt động trưng bày, triễn lãm của hơn 100 startups từ gần 20 quốc gia, cùng các nhà tài trợ toàn cầu, vàng và bạc.

Tại cuộc thi startup Oi award với 60 startup lọt vào vòng chung kết, ban giám khảo đã chọn ra top 6 cuối cùng từ 6 ngành và đại diện từ 6 quốc gia khác nhau để chọn ra startup xuất sắc nhất.

Trên 3500 khách tham dự đến từ gần 40 quốc gia, trong đó có hơn 200 đại biểu từ Chính phủ, bộ, ban ngành và thành phố Hà Nội.

Các dự án lọt vào vòng chung kết gồm: CarbonCycling (Canada) với dự án tái chế CO2 thành vật liệu thể rắn như nhựa, bê tông, xi măng; Road Bounce (Ấn Độ) với ứng dụng trên điện thoại di động xác định độ lồi lõm của mặt đường; Luggagement (Hong Kong) với ứng dụng giao nhận hành lý tại sân bay; Marine Innovation (Hàn Quốc) với công nghệ sản xuất vật liệu bao bì từ tảo biển; Recruitery (Việt Nam) cung cấp dịch vụ tuyển dụng thông qua mạng lưới người giới thiệu.



Kết quả, giải Nhất trị giá 10 nghìn USD đã được trao cho dự án CarbonCycling (Canada).



Có 48 startup chia làm 6 lĩnh vực được tuyển chọn vào vòng pitching và có 5 phút thuyết trình với ban giám khảo để lựa chọn startup xuất sắc nhất trong từng lĩnh vực. Các startup Việt Nam sẽ cạnh tranh sòng phẳng với các nước trên toàn thế giới chứ không chia bảng trong nước và quốc tế như các cuộc thi khác.



Các startup được lựa chọn bao gồm:



- Chủ đề môi trường: AirGo Design, AYA cup, Carbon Upcycling Technologies, Lightencym Nordic 247, ACCool.



- Chủ đề Di động và du lịch: Tubudd, An Vui Technology, Banopolis, Chungxe, LuggAgent International, Mitta Tours. Người thắng cuộc là LuggAgent, nền tảng cất hộ vali đến từ Hongkong.



- Chủ đề Thành phố thông minh: Aquabit Spirals, Jerbit, Pablo Air, RoadBounce, Zennodys, Acif, Aheo, Smartlog Vietnam.



Người thắng cuộc là Road Bounce. Đây là startup thu thập và thu tiền từ dữ liệu về tình trạng của các con đường để giúp người dùng giảm thiểu nguy cơ tai nạn và tối ưu hóa ngân sách công, đến từ Ấn Độ.



- Chủ đề khoa học đời sống: Clean Cube Concept, Diabnext, Mosia, Neaty, Vulcan Augmetics, Marine Innovation, Eco4P.



Người thắng cuộc là Marine Innovation (Hàn Quốc), công nghệ dùng bã tảo, bã cafe, bã cọ để làm vật liệu xây dựng, cốc, hộp giấy thay thế cho sản phẩm từ gỗ. Tại Hàn Quốc, mỗi năm có khoảng 500 tấn bã rong biển bỏ đi, nguồn rong biển ở Nhật cũng rất dồi dào và có thể nuôi trồng tảo. Trong khi đó tảo biển có thể phân hủy trong 90 ngày, sử dụng tảo biển để sản xuất ít chi phí hơn.



- Chủ đề Tương lai của việc làm: Blockly, Blue Phish, Popiwork Vietnam, Taein, The 6AM Company, Toss Lab, UpUpApp, Get Fixer, Valkyrie Industies, Aversafe, IGMT, Recruitery.co.



Người thắng cuộc là Recruitery.co (Vietnam) cung cấp dịch vụ headhunting dựa trên những gợi ý của các headhunter/ HR, nền tảng này giống như mô hình Uber tuyển dụng nhân viên, dựa vào sự giới thiệu và mối quan hệ của các thành viên trong cộng đồng.



- Chủ đề Công nghệ tiêu dùng: Eatigo International, Flyhigh Co, Horlu, SaveMoney, Style Seller, Turleship, VDEs, Wowtune, BePOS, Buyble. Người thắng cuộc là Eatingo, startup cung cấp các chương trình giảm giá với nhà hàng, quán ăn ngoài giờ cao điểm, đến từ Thái Lan.



6 startup thắng cuộc của từng chủ đề tham dự vòng chung kết, cuối cùng ban giám khảo đã lựa chọn Carbon Upcycling Technologies trở thành quán quân cuộc thi ƠI Award. Công nghệ của Carbon Upcycling giúp tái chế CO2, xử lý các tro bay bụi bay trở thành vật liệu (bao bì, bê tông, các loại nhựa), giúp tăng độ bền của xi măng lên 20 lần, giảm thiểu khí thải tương đương với loại 28 triệu ô tô ra khỏi giao thông, sản xuất vật liệu lớp tráng chống xói mòn...



Người chiến thắng sẽ ra về với giải thưởng $10.000 tiền mặt, 1 năm làm việc miễn phí tại Dreamplex Coworking Space, và hàng loạt phần thưởng đến từ các đối tác Techsauce Global, CoXplore Vietnam, Amazon Web Services.

Trần Hoàng