Hàng loạt tai nạn, ẩu đả sau trận bán kết

Gặp tai nạn, ẩu đả khi “đi bão”

Tối 6/12, sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Philippines ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, hàng vạn cổ động viên xuống đường ăn mừng ở Hà Nội khiến nhiều tuyến phố luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông tê liệt. Nóng nhất là trục đường nối các quận vào trung tâm hồ Gươm như: Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Kim Mã - Nguyễn Thái Học; Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Trần Khát Trân - Phố Huế; Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải … Trong đêm mừng chiến thắng của đội tuyển, nhiều cổ động viên đã không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông, ẩu đả, gây rối an ninh trật tự công cộng.

Tổ cảnh sát trực chốt cầu Chương Dương cho biết, khoảng 23h, trên làn đường dành cho ôtô, hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đầu đeo băng rôn đỏ điều khiển xe máy tốc độ cao qua cầu, do không làm chủ được tốc độ đã tông trực diện nhau. Vụ va chạm mạnh khiến hai xe máy bị biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng tung toé, còn hai người điều khiển xe bị thương nặng, chảy nhiều máu, nằm bất tỉnh, khiến giao thông trên cầu Chương Dương tê liệt.

Cùng thời điểm, tổ tuần tra Đội CSGT số 7 - Công an Hà Nội nhận được thông báo về vụ tai nạn trên đường Nguyễn Trãi (Hà Đông) giữa một xe máy và một xe tải. Theo đó, hai thanh niên đi xe máy tốc độ cao đã va chạm với xe tải di chuyển cùng chiều. Cú va chạm khiến một phần xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, song rất may tài xế xe tải phanh kịp, hai người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ. Trong niềm vui chiến thắng của đội tuyển quốc gia, rất nhiều trường hợp đã có hành vi quá khích như điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, chạy tốc độ cao theo đoàn tạo thành “bão đêm”, hậu quả xảy ra hàng loạt vụ tai nạn xe máy khác trên các tuyến phố: Láng - Láng Hạ, Lê Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ…

Cũng trong đêm 6/12, chỉ vì cổ vũ quá đà, hai nhóm thanh niên ngồi uống nước trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra xô xát, dùng cốc uống nước ném nhau. Đỉnh điểm vụ ẩu đả, một nam thanh niên dùng dao tấn công đối thủ khiến nạn nhân bị thương nặng, cấp cứu trong tình trạng dao gắn chặt trên lưng. Cảnh sát cho hay, sau khi được cấp cứu kịp thời, nạn nhân Nguyễn Xuân Trường (26 tuổi, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội) đã qua cơn nguy kịch. Ngay sau đó, cảnh sát đã triệu tập một người có liên quan để điều tra vụ việc.

Phạt hàng chục trường hợp gây rối trật tự

Để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, 30 tổ công tác đặc biệt 141 của Công an TP Hà Nội được huy động chốt chặn ở các nút giao trọng điểm để chống đua xe và ngăn chặn các hành vi gây rối. Theo thống kê sơ bộ, trong đêm 6, rạng sáng 7/12, các tổ công tác này đã phát hiện, xử lý hàng chục cổ động viên quá khích, gây rối trật tự. Theo đó, quá trình tuần tra kiểm soát tại nút giao Nguyễn Thái Học - Cửa Nam, tổ công tác đặc biệt Y7/141 phát hiện Nguyễn Trường Giang (SN 1994) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1997, cùng trú tại quận Đống Đa) điều khiển xe máy mang theo 30 quả pháo sáng, một quả pháo nổ. Ngay sau đó, tổ công tác Y7/141 đã bàn giao Giang và Thủy cùng tang vật về trụ sở Công an phường Cửa Nam để xử lý theo thẩm quyền.

Cùng thời điểm trên, tổ công tác đặc biệt Y22/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) trong khoảng thời gian từ 22h-00h đã tạm giữ 4 đối tượng có hành vi cổ động quá khích, gây mất trật tự như đốt pháo sáng, hò hét.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Công an Quận Hoàn Kiếm cho biết, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, hàng vạn cổ động viên đổ dồn lên phố khiến khu vực quanh Hồ Gươm luôn trong tình trạng kẹt cứng, giao thông tê liệt và nguy cơ mất an ninh trật tự. Dự đoán trước tình hình, Ban chỉ huy Công an quận đã bố trí 100% cán bộ chiến sỹ phối hợp với Đội CSGT số 1 ứng trực triển khai 32 chốt chặn, 6 khu vực trọng điểm đảm bảo ANTT, chống đốt pháo sáng. Trong đó, có nhiều tổ cảnh sát hóa trang phòng chống đua xe và các hành vi gây mất an ninh, trật tự khác.

“Tới rạng sáng 7/12, tình trạng ùn tắc mới giảm nhiệt quanh khu vực hồ Gươm. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn được duy trì tại các điểm nóng ngăn chặn các đối tượng cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự. Ngay trong đêm, cảnh sát đã xử phạt 200.000 đồng/người đối với hàng chục đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng tại phường Tràng Tiền, cảnh sát đã xử phạt 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng, trong đó đa số là sinh viên, thanh niên ở Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận”, nguồn tin từ Công an Quận Hoàn Kiếm cho biết.Trong khi đó, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Hà Nội đã phát hiện, thu giữ 42 quả pháo sáng,do các cổ động viên mang theo. Đồng thời, tiếp nhận xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông, đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

“Tới rạng sáng 7/12, tình trạng ùn tắc mới giảm nhiệt quanh khu vực hồ Gươm. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn được duy trì tại các điểm nóng ngăn chặn các đối tượng cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự. Ngay trong đêm, cảnh sát đã xử phạt 200.000 đồng/người đối với hàng chục đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng tại phường Tràng Tiền, cảnh sát đã xử phạt 14 đối tượng gây rối trật tự công cộng, trong đó đa số là sinh viên, thanh niên ở Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận”, nguồn tin từ Công an Quận Hoàn Kiếm cho biết. Hàng loạt cổ động viên quá khích đốt pháo sáng, gây rối trật tự sau trận bán kết lượt về ở Mỹ Đình.



Cảnh sát phát hiện thu giữ hàng chục quả pháo sáng của cổ động viên. Ảnh: Nguyễn Hoàn



Nguyễn Hoàn