Hàng trăm cảnh sát vây bắt nghẹt thở 2 trùm ma túy ở Sơn La

Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã. Tuân và Thuận sau đó đã bỏ trốn về bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác đến gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an Sơn La đã kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng đầu thú. Tuy nhiên, những đối tượng trên không chấp hành.

Nguồn tin cũng cho biết, nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình gas để chống trả lực lượng vây bắt... Trong hai ngày từ 27 đến 28/6, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng. Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình gas và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Nguyễn Hoàn