Hàng trăm người diễn tập cứu hộ tàu bị nạn tránh bão ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An có chiều dài bờ biển 82km và có 6 cửa sông đổ ra biển, bờ biển không có nhiều vũng vịnh, ít có chỗ neo đậu an toàn cho tàu thuyền tránh trú bão. Tuy nhiên, đây là một ngư trường thuận lợi cho tàu cá hoạt động, mật độ tàu đánh cá hoạt động tại khu vực biển Nghệ An khá dày đặc.

Trong khu vực có các cảng biển đang khai thác: Cảng Cửa Lò, Bến Thủy, xăng dầu Nghi Hương, Hưng Hòa, Cảng chuyên dùng xi măng Vissai… được xây dựng tạo nên cụm cảng nước sâu có khả năng đáp ứng cho tàu trên 100.000 DWT ra vào cảng và các bến cảng khu vực Đông Hồi được triển khai thực hiện phục vụ cho nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển.

Các tàu cứu hộ tiếp cận tàu bị nạn.

Ông Vương Bình Minh – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An, cho biết: “Cảng vụ Hàng hải Nghệ An là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có trách nhiệm quản lý hai vùng nước cảng biển đó là vùng nước Cửa Lò – Bến Thủy và vùng nước cảng Đông Hồi. Hằng năm, có hơn 3.000 lượt tàu ra vào các cảng. Với mật độ tàu, thuyền ra vào cảng ngày càng tăng dẫn đến nguy cơ cao về mất an toàn hàng hải”.

Công tác cứu nạn được diễn ra khẩn trương.

“Với phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Diễn tập là dịp để ra soát đánh giá và nâng cao năng lực phối hợp tìm kiếm cứu nạn của Cảng vụ hàng hải, các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn của ngành giao thông vận tải và các lực lượng chức năng liên quan”, ông Minh thông tin thêm.

Các thuyền viên trên tàu bị nạn được lực lượng chức năng cứu sống.

Tình huống giả định trong buổi diễn tập được đưa ra: Tàu hàng Vinh 05, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 2.900 tấn, chiều dài 71m, trên tàu có 12 thuyền viên và tàu Cửa Lò (mang cấp VR-SB) quốc tịch Việt Nam, trọng tải 1.100 tấn, chiều dài 41m có 10 thuyền viên trên tàu, đang neo đậu tại khu vực cảnh báo Cửa Hội. Thời điểm này, thuyền trưởng tàu Cửa Lò thông báo tàu bị đứt neo hiện đang bị trôi dạt mạnh về phía thượng lưu, tàu có khả năng va chạm với tàu Vinh 05.

Do hoảng loạn, 5 thuyền viên tàu Cửa Lò sau khi phát tín hiệu bằng pháo khói và đuốc cầm tay thì ôm phao nhảy xuống nước; trên tàu còn 5 thuyền viên. Nhận được tin báo, Cảng vụ hàng hải Nghệ An đã điều tàu đang trực tại khu vực Cửa Lò tiếp cận hiện trường, thông báo với cảnh sát đường thuỷ, lực lượng liên quan với khoảng 200 người tham gia cứu hộ. Thông tin về vụ tai nạn cũng được phát trên đài thông tin duyên hải Bến Thủy…

Cảnh Huệ