Hàng trăm người vạ vật trong đêm chờ thông đường

Quốc lộ 4D nối huyện Sa Pa (Lào Cai) và huyện Tam Đường (Lai Châu) tối 25/6 chưa thể lưu thông sau trận lũ quét rạng sáng qua. Dòng nước đục ngàu vẫn chảy xiết từ đỉnh núi xuống lòng đường. Những tảng đá to án ngữ giữa đường cùng đống bùn đất ngập ngụa.

Quốc lộ 4D (đoạn qua huyện Tam Đường, Lai Châu) bị tắc dài từ rạng sáng 24/6 do mặt đường bị phá huỷ. Sau hơn một ngày khắc phục sự cố, từ Km 75 – Km 77 vẫn bị đất đá vùi lấp. Nhà chức trách địa phương dự kiến thông xe trong chiều 25/6 song tối cùng ngày vẫn ách tắc do điểm sạt lở rộng và trời mưa to. Máy múc, máy ủi ì ạch san đường trong đêm tối.

Trời tối đen như mực và mưa ngày một lớn song đàn bà địu con, đàn ông cõng gùi trên lưng đứng vạ vật dọc quốc lộ chờ thông đường. Sát điểm sạt lở, hơn 20 người dân khác trên 10 xe máy rọi đèn sáng trưng. Nhiều xe tải, ôtô khách cũng đỗ rải rác dọc quốc lộ chờ di chuyển.

“Mắc kẹt” trên đèo Ô Quy Hồ (thuộc quốc lộ 4D) tròn 10 giờ đồng hồ, anh Vàng A Cháng (40 tuổi, quê Lai Châu) cùng hai con nhỏ đã cách nhà chừng 1 km song vẫn phải bơ vơ giữa đỉnh đèo. Từ lúc trời sẩm tối, anh Cháng nhiều lần xin cảnh sát giao thông cho “liều mạng phi qua điểm sạt lở” để về nhà nhưng không được. “Cảnh sát nói đi qua sẽ bị cuốn trôi xuống vách núi nên tôi đành chấp nhận đứng chờ”, anh Cháng nói. Là dân thổ địa, anh Cháng bảo trận lũ quét làm sạt lở đường như thế này là “hiếm có”. Gần 20h, ba bố con anh đành chấp nhận quay lại thị trấn Sa Pa cách đó chừng 30 km thuê nhà nghỉ. Hai đứa nhỏ rúc trong áo mưa khóc liên tục và nói: “Bố ơi, thấy nhà rồi sao chưa được về”. Ngồi co ro trú mưa dưới gầm xe tải hơn nửa ngày, anh Lừ Văn Hùng (quê Lai Châu) cho biết, đi xe khách từ Hà Nội về Lai Châu song bị dừng ở thị trấn Sa Pa từ sáng sớm. Gần 12h, anh cùng người em họ bỏ ra hơn 300.000 đồng bắt xe ôm vượt quãng đường 30 km đến Km 75 trên quốc lộ 4D. Anh Hùng tính, đến đây sẽ đi bộ qua điểm sạt lở và có người nhà chờ sẵn bên kia đường để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên, đến Km 75 thì đi bộ cũng không thể qua do lượng bùn đất ùn ứ nhiều và hai bên vách núi có dấu hiệu tiếp tục sạt lở. Không chịu được mưa, lạnh với chiếc áo sơ mi mỏng tanh, hơn 19h, anh Hùng và người em họ đành quay lại lưng chừng đèo tìm chỗ trú nhờ qua đêm. Anh Hùng trú mưa trong gầm xe tải chờ thông đường. Ảnh: Ngọc Thành. Nhà chức trách dự tính, sáng 26/6 mới giải toả được hết đất đá ở đoạn đường này để thông xe.

Theo người dân địa phương, khu vực huyện Tam Đường (Lai Châu) mưa lớn nửa tháng nay. Từ chiều 22/6 đến hôm nay (25/6) mưa liên tục không ngớt khiến lượng nước đọng lại nhiều. Đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở. Ngoài quốc lộ 4D, quốc lộ 4H (tuyến đường ngắn nhất nối huyện Mường Tè và trung tâm thành phố Lai Châu) cũng sạt lở lớn ở nhiều điểm. Km 303, sạt lở làm đứt đường cầu dài khoảng 35 m khiến giao thông ách tắc trên toàn tuyến. Đường vào huyện Mường Tè hiện phải phân luồng theo quốc lộ 12 nối với tỉnh lộ 127 (Lai Hà - Mường Tè). Thống kê đến 20h ngày 25/6 của UBND tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã khiến 11 người chết, 11 người mất tích, 7 người bị thương trên địa bàn.

Theo VnExpress