Hành khách kể vụ xe khách đấu đầu xe tải gần hầm Hải Vân khiến tài xế chết gục

Ông Võ Hường, hành khách trên xe khách kể lại vụ tai nạn. Clip: Thanh Trần.

Khoảng 2h30 sáng nay (21/7), xe khách BKS 37B-02006 do Tăng Đình Phước ( sinh năm 1972, Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển chạy trên đường 14B hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến trước trạm kiểm dịch động vật Kim Liên thì va chạm xe khách 93B - 01129 do Phan Văn Hải (sinh năm 1981, Yên Thương, chợ Đồn, Bắc Cạn) điều khiển chạy cùng chiều, sau đó tông vào xe tải 76C - 09615 do Nguyễn Anh Huy ( sinh năm 1993, Xuân Trường, Đà Lạt) chạy hướng ngược lại. Hậu quả, tài xế Phước chết tại chỗ. Hàng chục người nhập viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thanh Trần