Hạt muối nhọc nhằn của diêm dân ngày nắng đỉnh điểm

12 giờ trưa, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 38 độ C, hàng trăm diêm dân của HTX Vạn Nam (xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An) vẫn say sưa làm việc. Với quan niệm "làm một ngày, ăn cả năm", những diêm dân oằn mình dưới nắng và gió để tạo ra những tinh thể muối trắng muốt.