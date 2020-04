Hậu Giang chuẩn bị đón 1.430 Việt kiều về từ các nước có dịch COVID-19

Quảng cáo

Cụ thể, căn cứ Kế hoạch số 694/KH-BTL ngày 3/4/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia có dịch COVID-19 về địa bàn Quân khu 9, UBND tỉnh Hậu Giang xây dựng kế hoạch trên nhằm mục đích tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung đúng đối tượng, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm bệnh để xử lý kịp thời, không để dịch lây lan; sàng lọc, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.



UBND tỉnh yêu cầu chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; hiệp đồng chặt chẽ, chỉ huy điều hành kịp thời, thống nhất và bảo đảm an toàn. Địa điểm tiếp nhận cách ly, theo dõi phải xa khu dân cư, thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát, bảo đảm vệ sinh dịch tễ. Hạn chế tối đa nguy cơ lây lan trong lực lượng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Về thời gian và địa điểm tiếp nhận, sẽ thực hiện theo thông báo của Quân Khu 9. Số lượng dự kiến tiếp nhận theo Quân khu giao là 1.235 công dân, tuy nhiên tỉnh dự kiến đảm bảo 1.430 công dân và sẽ được cách ly tập trung tại 11 địa điểm trên địa bàn tỉnh gồm: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh, Trường Nghiệp vụ VHTT&DL tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành - cơ sở 2, Trung tâm GDTX thị xã Long Mỹ, Trường Trung cấp nghề TP Ngã Bảy, Trung tâm Dạy nghề huyện Châu Thành A - cơ sở cũ, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang và Trung tâm Sinh hoạt Thanh thiếu niên tỉnh Hậu Giang.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS tỉnh khảo sát, bổ sung trang thiết bị bảo đảm tốt cho các khu cách ly thuộc quyền quản lý của Bộ CHQS tỉnh; chỉ huy, điều động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho tiếp nhận, vận chuyển công dân từ nơi tiếp nhận về địa điểm cách ly trong doanh trại quân đội.

Phối hợp với Sở Y tế bảo đảm đủ lực lượng cán bộ y tế, trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất cho các khu cách ly; phối hợp với lực lượng Công an bảo đảm công tác giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài khu cách ly; chủ trì, phối hợp với Phòng Vận tải Quân khu 9, Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan bảo đảm đủ phương tiện đưa đón công dân.

Sở Y tế chỉ đạo, phân công lực lượng y tế bảo đảm cho các khu cách ly của địa phương và tăng cường lực lượng cho các khu cách ly trong doanh trại quân đội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở cách ly bảo đảm đúng quy định về cách ly tập trung và phòng, chống lây nhiễm trong khu cách ly và lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và lược lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly.

Chỉ đạo các cơ sở đã được phân công tiếp nhận, theo dõi và điều trị những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và trường hợp bệnh xác định. Bố trí phương tiện chuyên dụng để vận chuyển những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh từ các nơi cách ly về cơ sở xét nghiệm và điều trị.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu xét nghiệm virus Sars-CoV-2 cho các công dân thuộc diện cách ly theo quy định. Củng cố các đội chống dịch cơ động, hỗ trợ các khu cách ly khi có yêu cầu, tổ chức phun khử khuẩn các khu vực cách ly theo quy định.

Phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan bảo đảm phương tiện vận chuyển công dân từ nơi tiếp nhận về khu cách ly và khi hết cách ly đưa công dân ra sân bay, bến xe, bến tàu (khi công dân yêu cầu)…

Cảnh Kỳ