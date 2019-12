HĐND TP Đà Nẵng miễn nhiệm và bầu nhiều chức danh quan trọng

Quảng cáo

Theo đó, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu đồng ý với việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Chí Lăng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP (nghỉ hưu theo chế độ) và ông Lê Thanh Hải, nguyên Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Ông Hải trước đó được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó chánh thanh tra Bộ Công an và đã có đơn gửi HĐND TP xin cho thôi làm ĐB HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng ngày, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng đã đọc tờ trình giới thiệu để HĐND TP bầu chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Nguyễn Hà Bắc-Giám đốc Sở Công thương), bà Trương Thị Hồng Hạnh-Giám đốc Sở Du lịch, Đại tá Nguyễn Quốc Hương -Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP, và ông Lê Tùng Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng) Các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu các chức danh trên.

Ngoài ra, HĐND TP Đà Nẵng cũng bỏ phiếu và bầu ông Trương Minh Hải (ĐB HĐND TP, Giám đốc Trung tâm thông tin và nghiên cứu dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng) làm Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết thúc phần bỏ phiếu, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bấm nút thông qua các nghị quyết liên quan nhân sự nói trên.

Nguyễn Thành