Hé lộ phương thức xe chở 'cây kỳ quái' lách trạm CSGT

Sáng ngày 10/4, PV Tiền Phong cố gắng liên hệ với ông Kiều Văn Chương để nắm phương án xử lý của chủ cây bảo đảm điều kiện vận chuyển cổ thụ về Hà Nội theo yêu cầu của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), nhưng không có kết quả.

Trước đó vào hôm qua, trao đổi với PV, Thiếu tá Võ Đông Anh, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, cho biết, sau khi lực lượng trạm này phát hiện, chặn phạt 3 xe tải hạng nặng chở 3 cây “quái thú” vào ngày 30/3, nếu chủ cây muốn chở tiếp đi nơi khác, 3 cây khủng phải buộc hạ tải, hạ chiều cao, giảm chiều dài; nếu không, thì chủ cây bắt buộc phải có giấy phép lưu hành đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Các tài xế khai: số cây này được thuê chuyển ra đến Hà Nội, nhưng tài xế không được cho biết địa điểm cụ thể trước. Khi nào về đến Hà Nội, qua điện thoại liên lạc với chủ cây Kiều Văn Chương, thì các tài xế mới biết cụ thể nơi để chở về (?)

"Ba xe tải chở các cây 'quái thú' trước đó đã vi phạm lỗi vượt quá chiều dài hơn 10%; quá chiều cao, quá tải trọng cầu đường từ 20-50%. Nếu các xe vận tải đường bộ khi đến Phú Bài để tiếp tục vận chuyển những cây cổ thụ cỡ lớn nêu trên, thì đòi hỏi tối thiểu là phương tiện thỏa mãn điều kiện chở theo hàng hóa không còn vi phạm lỗi vượt quá chiều dài, chiều cao, quá tải trọng cầu đường như nêu ở trên", một cán bộ CSGT chia sẻ.

Vụ 3 cây “khủng” bị tạm giữ tại Huế: Phủ nhận khai thác 2 cây? Cả 3 cây khủng” đang bị tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế được người tự xưng là chủ hàng cung cấp hồ sơ cho lực lượng kiểm lâm có xuất xứ từ Đắk Lắk, nhưng lãnh đạo các xã có tên trong hồ sơ chỉ xác nhận 1 cây được khai thác tại địa bàn.

Cũng trong sáng nay, trao đổi với PV, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp - kiêm người phát ngôn Công an tỉnh TT-Huế, cho biết: cơ quan công an đã hoàn tất việc lấy lời khai, điều tra đối với những người liên quan đến 3 cây “quái thú”, gồm: chủ cây, chủ doanh nghiệp và các tài xế. Qua lời khai, các tài xế cho biết họ chỉ chạy vào ban đêm và lách trạm CSGT bằng cách “nhá đèn” hỏi tài xế các xe đi ngược chiều để biết có CSGT hay không mà dừng tránh.

“Các cây này được tài xế vận chuyển ra đến Hà Nội, nhưng không cho biết địa điểm cụ thể. Khi nào về đến Hà Nội, qua điện thoại liên lạc với chủ cây Kiều Văn Chương, thì các tài xế mới biết cụ thể nơi để chở về... Riêng ông Chương khai 3 cây đó được mua từ người dân với giá 14, 15, 20 triệu đồng, đó chỉ là lời khai chứ không biết mua bán cụ thể là bao nhiêu”, ông Minh thông tin.

Nói về 1 cây “quái thú” khác trước đó đã được vận chuyển trót lọt qua địa bàn TT-Huế và nhiều tỉnh, thành khác ở miền Trung, Đại tá Minh cho biết, theo yêu cầu của lãnh đạo Công an tỉnh, CSGT đã có báo cáo bước đầu, qua đó không thể hiện có tình trạng “bỏ lơ” cho xe chở cây “quái thú” chạy qua các chốt tuần tra. “Cây này khi đi trên tuyến quốc lộ qua địa bàn TT-Huế do rơi vào thời điểm không có tổ CSGT nào chốt trực, nên mới chạy qua được như thế thôi”, Đại tá Minh thông tin.

Người phát ngôn Công an TT-Huế còn cho biết thêm, qua vụ việc nêu trên, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế đã yêu cầu tăng cường tuần lưu theo kế hoạch và ngoài kế hoạch đối với CSGT trên toàn tuyến. “Nếu báo chí, người dân hay bạn đọc có thông tin, hình ảnh về các cây 'khủng' được chở quá tải, quá chiều dài chiều cao qua địa bàn TT-Huế thì nên cung cấp về PC67 Công an TT-Huế để cùng phối hợp xử lý. Hiện, Công an tỉnh đã hoàn tất báo cáo gửi Bộ Công an để báo cáo vụ việc”, ông Minh nói.

Ngọc Văn