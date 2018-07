Hết nắng nóng, Bắc bộ chuyển sang mưa lớn trong nhiều ngày

Nguyên nhân của sự thay đổi trên là do một vùng xoáy thấp đang hình thành và có xu hướng hoạt động mạnh dần lên trên khu vực phía Bắc các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng xoáy thấp có xu hướng hoạt động mạnh dần lên, trong chiều tối và đêm mai (06/7) ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 07-09/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Yên Bái có mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng sớm).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung cao điểm trong các ngày 07-09/7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày.

Tại Hà Nộ, chiều tối và đêm mai sẽ có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 07-09/7 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và có dông.

Trước đó, theo chia sẻ của ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 7 khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ có mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm.

Nguyễn Hoài