Hiện trường thảm khốc vụ 2 xe giường nằm tông nhau khiến 21 người thương vong

Vào khoảng 2h sáng 21/8, xe khách giường nằm mang BKS 51B-402.70 do ông Võ Song Tân điều khiển (chạy hướng Nha Trang - Đà Lạt), khi chạy đến ngã tư đoạn quốc lộ 1A giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp (xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh) thì va vào bên hông xe khách giường nằm BKS 78B-009.38 do tài xế Nguyễn Tấn Thạch (trú tại huyện Tuy An, Phú Yên) điều khiển, chạy hướng TP. HCM - Phú Yên (Ảnh báo Khánh Hòa).

Ảnh: Thành Long.