Hình ảnh hàng chục hộ dân cảng cá Lộc An di tản tránh bão số 9

Đến 15 giờ hôm nay (24/11), ngành chức năng huyện huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT đã tổ chức sơ tán hầu hết các hộ dân sinh sống, làm việc ở khu vực cảng cá Lộc An (ấp An Hải, xã Lộc An).

Trung úy Lê Hữu Tài Sơn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Lộc An cho biết, đến chiều ngày 24/11, các lực lượng gồm biên phòng, công an, dân quân địa phương phối hợp hỗ trợ, đưa các hộ dân đi tạm trú an toàn tại Trường Tiểu học và THCS Lộc An. Trong ảnh: Hàng trăm phương tiện tàu thuyền đã vào bến cảng neo đậu chắc chắn